Умерла актриса Екатерина Градова 

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«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря»,

— поделилась Гущина.

Прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.