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Умерла актриса Екатерина Градова 

Мария Грибова 5 часов назад
Умерла актриса Екатерина Градова
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, наиболее известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря»,

— поделилась Гущина.
Прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.
Ранее «Рамблер» писал о том, что друзья Мягкова рассказали, что он оставил карьеру ради жены.
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Актеры , Место встречи изменить нельзя , Семнадцать мгновений весны , Екатерина Градова
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