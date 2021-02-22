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Кейт Уинслет травили за лишний вес и предрекали роли толстушек 

Lenta.ru и ещё 2 22 февраля 2021
Кейт Уинслет травили за лишний вес и предрекали роли толстушек
Фото: Lenta.ru
Британскую актрису Кейт Уинслет травили за лишний вес после выхода фильма «Титаник». Об этом она рассказала в интервью The Guardian.
Звезда вспомнила, что в СМИ печатались статьи о ее фигуре и о диетах, на которых она якобы сидит.
«Это подорвало мою уверенность в себе. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: "Боже, если мне говорят такое в Англии, то что будет, когда я приеду туда?" Кроме того, это оказывало влияние на мои представления о красоте. Я действительно чувствовала себя очень одинокой», — поделилась артистка.
Она рассказала, что школьный учитель драмы предрекал ей роли толстушек и говорил, что ей стоит довольствоваться лишь таким амплуа. А актриса Джоан Риверс шутила, что персонаж Леонардо Ди Каприо в «Титанике» смог бы выжить, если бы Уинслет занимала бы чуть меньше места на двери.
Знаменитость не впервые высказывается о травле, с которой она столкнулась после участия в фильме Джеймса Кэмерона. В январе она вспомнила, что у ее дома постоянно дежурили машины с фотографами. Тогда актриса отметила, что после «Титаника» она «стратегически» отказалась от участия в высокобюджетных проектах, решив сниматься в скромных независимых картинах.
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Комментарии
Актеры , Титаник , Она , Джеймс Кэмерон , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо , Джоан Риверс , The Guardian
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