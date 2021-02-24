Умер актер Дмитрий Писаренко 

Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его квартире в Москве. Ему был 61 год. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артист перестал выходить на связь. Родственник Писаренко приехал к нему домой, но дверь никто не открыл. Тогда мужчина вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело актера. Причина смерти пока неизвестна.

Дмитрий Писаренко служил в Малом театре, Новом драмтеатре и "Школе современной пьесы". Актер снялся в 26 фильмах и сериалах: "Господин Великий Новгород", "Царь Иван Грозный", "Соучастие в убийстве", "Оленья охота", "Золото" и других.