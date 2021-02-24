Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Умер актер Дмитрий Писаренко 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Умер актер Дмитрий Писаренко
Фото: Кадр из видео "Оленья охота"
Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его квартире в Москве. Ему был 61 год. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Артист перестал выходить на связь. Родственник Писаренко приехал к нему домой, но дверь никто не открыл. Тогда мужчина вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело актера. Причина смерти пока неизвестна.
Дмитрий Писаренко служил в Малом театре, Новом драмтеатре и "Школе современной пьесы". Актер снялся в 26 фильмах и сериалах: "Господин Великий Новгород", "Царь Иван Грозный", "Соучастие в убийстве", "Оленья охота", "Золото" и других.
Ранее "Рамблер" сообщал, что умерла актриса Екатерина Градова.
Видео дня. Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Актеры
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение