Как изменились герои «Дикого ангела» 

Аргентинский сериал "Дикий ангел" был популярен в конце 90-х годов и транслировался по всему миру. Не существует человека, который бы не слышал об этом телевизионном проекте.

За судьбой героев зрители следили на протяжении 270 серий. Не утихал интерес людей и к актерам, сыгравшим главные роли. Кто-то восхищался их внешностью, кто-то любил наблюдать за игрой, а кого-то интересовала личная жизнь звезд, играющих в сериале.

Со времен съемок фильма прошло больше 20 лет. Сейчас многие актеры уже не так известны, как это было на пике их карьеры. Однако интересно посмотреть, как они изменились спустя пару десятилетий.