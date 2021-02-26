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Как изменились герои «Дикого ангела» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Аргентинский сериал "Дикий ангел" был популярен в конце 90-х годов и транслировался по всему миру. Не существует человека, который бы не слышал об этом телевизионном проекте.
За судьбой героев зрители следили на протяжении 270 серий. Не утихал интерес людей и к актерам, сыгравшим главные роли. Кто-то восхищался их внешностью, кто-то любил наблюдать за игрой, а кого-то интересовала личная жизнь звезд, играющих в сериале.
Со времен съемок фильма прошло больше 20 лет. Сейчас многие актеры уже не так известны, как это было на пике их карьеры. Однако интересно посмотреть, как они изменились спустя пару десятилетий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов.
Актеры , Видео , Ворошиловский стрелок , Вячеслав Голоднов
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