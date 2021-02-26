Трагедия на съемках: как погибла актриса Инна Бурдученко 

Восходящей молодой звезде советского кинематографа прочили потрясающую карьеру после исполнения главной роли в фильме «Иванна». Но судьба приготовила для Инны Бурдученко совсем другую участь. Актриса вспыхнула и сгорела на съемочной площадке. Причем в прямом смысле этого слова. Подробности о гибели талантливой актрисы читайте в материале «Рамблера».

Инна серьезно занималась гимнастикой, ей даже прочили блестящую спортивную карьеру, но девушка решила стать актрисой. Правда, с первого раза в театральный она не поступила, но от мечты не отступила и в следующем году стала студенткой.

Когда Бурдученко училась на втором курсе, режиссер Виктор Ивченко пригласил студентку сразу на главную роль в своем новом фильме «Иванна». Риск себя оправдал: девушка отлично справилась с ролью и ее имя узнала вся страна.

Кадр из фильма "Иванна"

После такого стремительного взлета карьера Инны должна была пойти в гору, перед ней распахнуты все двери. В 21 год Бурдученко получила предложение сняться в фильме «Цветок на камне». Эта работа стала роковой.

По сюжету в одной из сцен героиня Инны должна была вынести из горящего дома знамя. Дублерши у девушки не было, опасную сцену предстояло отработать ей самой. Сцену отработали буквально посекундно, на репетиции все отлично получалось: девушке с лихвой хватало времени на то, чтобы войти в горящее здание, взять знамя и выйти обратно. Но во время съемки случилась беда.

Поначалу все шло хорошо, но в какой-то момент случилось непредвиденное: каблук туфли Инны застрял между досками деревянного пола. Девушка пыталась вытащить каблук или хотя бы ногу из туфли, а вокруг пылал настоящий огонь. Когда члены съемочной группы, онемевшие поначалу от неожиданности, кинулись к Бурдученко, прямо перед ними на девушку обрушилась горящая балка.

Инну удалось вытащить из огня и доставить в больницу, где у нее диагностировали 78% ожогов тела. В те годы это было равносильно смертному приговору. Тем не менее, врачи пытались спасти девушку, делая все, что было возможно. Увы, старания докторов успехом не увенчались: Инна Бурдученко скончалась, не приходя в сознание, 15 августа 1960 года.