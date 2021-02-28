Рудова рассказала, как работала продавцом и снимала жилье за пять тысяч

До того, как стать одной из популярных и востребованных актрис, Наталья Рудова работала продавцом в магазине спорттоваров.

Покорять столицу блондинка приехала из Иваново. Она арендовала комнату за пять тысяч рублей, потому что снимать полноценную квартиру было дорого, и ходила на кастинги. Благо, рабочий график — два через два — позволял это делать. Как призналась актриса в своем Instagram, самая главный кастинг она прошла только спустя три года.

«Когда я приехала в Москву, чтобы стать актрисой, я за 3 дня нашла комнату для жилья… Так что когда мне говорят что не могут найти работу или жилье, меня это только раздражает», — написала Рудова.

@rudovanata

Напомним, что популярность блондинке принес сериал «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х годов.