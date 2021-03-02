Хаматова впервые рассказала о причинах конфликта с Волчек 

Артистка Чулпан Хаматова впервые дала комментарий о том, что стало причиной ее ссоры с тогдашним худруком театра «Современник».

Галина Волчек скончалась в 2019 году, а при жизни она славилась своей снисходительностью и лояльностью. Чулпан рассказала, что однажды приходила на репетицию с двухмесячной дочкой. Она оставила ребенка в кабинете у Галины, поставила радионяню и спокойно ушла работать.

Но в какой-то момент между Волчек и Хаматовой возникли недопонимания. Сама Волчек в одном из своих последних интервью, которое она давала Владимиру Познеру призналась, что ее обижали самые близкие люди. Волчек рассказала о том, что Хаматова специально взяла отпуск в «Современнике» с той целью, чтобы репетировать в другом театре. Из-за этого Галина чувствовала себя оскорбленной.

Сейчас Хаматова рассказала, что на нее просто наговорили недоброжелатели, а Волчек поверила в эту ложь. По ее словам, все это сплетни, а у нее действительно были планы поехать в Ригу и репетировать там спектакль «Горбачев», но это произошло гораздо позже.