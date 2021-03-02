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Хаматова впервые рассказала о причинах конфликта с Волчек 

Диана Товсепова 4 часа назад
Хаматова впервые рассказала о причинах конфликта с Волчек
Фото: РИА Новости
Артистка Чулпан Хаматова впервые дала комментарий о том, что стало причиной ее ссоры с тогдашним худруком театра «Современник».
Галина Волчек скончалась в 2019 году, а при жизни она славилась своей снисходительностью и лояльностью. Чулпан рассказала, что однажды приходила на репетицию с двухмесячной дочкой. Она оставила ребенка в кабинете у Галины, поставила радионяню и спокойно ушла работать.
Но в какой-то момент между Волчек и Хаматовой возникли недопонимания. Сама Волчек в одном из своих последних интервью, которое она давала Владимиру Познеру призналась, что ее обижали самые близкие люди. Волчек рассказала о том, что Хаматова специально взяла отпуск в «Современнике» с той целью, чтобы репетировать в другом театре. Из-за этого Галина чувствовала себя оскорбленной.
Сейчас Хаматова рассказала, что на нее просто наговорили недоброжелатели, а Волчек поверила в эту ложь. По ее словам, все это сплетни, а у нее действительно были планы поехать в Ригу и репетировать там спектакль «Горбачев», но это произошло гораздо позже.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда "Великолепного века" приедет в Россию.
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Комментарии
Актеры , Владимир Познер , Галина Волчек , Чулпан Хаматова
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