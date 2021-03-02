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«Надеюсь, это не деменция»: Садальский ответил унизившей его Татьяне Васильевой 

Teleprogramma.pro и ещё 3 3 часа назад
«Надеюсь, это не деменция»: Садальский о Татьяне Васильевой
Фото: Teleprogramma.pro
Блогер заявил, что актриса ничего не понимает в том, что сегодня происходит в Интернете.
Известный блогер и актер Стас Садальский отреагировал на интервью Татьяны Васильевой, в котором она, в том числе, нелестно отозвалась и о нем.
Когда-то знаменитости были очень дружны, Садальский был вхож в дом Васильевой, но теперь все иначе. Татьяна Григорьевна заявила, что Садальский предал актерскую профессию, и она не понимает, кто он сейчас. При этом она назвала аудиторию блогера в Instagram «зрителями низкого уровня».

«Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в «Инстаграме», ни в ютубе, поскольку Интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники»,

— написал Стас Садальский в Instagram.
Что касается фраз, задевших самого Садальского, то к ним он готов отнестись снисходительно, принимая во внимания возраст дивы — Васильевой на днях исполнилось 74 года.

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция. Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить, как актрису»,

— заключил Стас Садальский.
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Комментарии 2
Актеры , Стас Садальский , Татьяна Васильева
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