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Почему Мальчиш-Кибальчиш эмигрировал и больше не снимался в кино 

Александра Нечаева 2 часа назад
Почему Мальчиш-Кибальчиш эмигрировал и больше не снимался в кино
Фото: Кадр из фильма “Сказка о Мальчише-Кибальчише”
Актер Сергей Остапенко сыграл в кино всего две роли. Зрители помнят его по роли Мальчиша-Кибальчиша в «Сказке о Мальчише-Кибальчише». Но актером в зрелом возрасте Остапенко не стал: эмигрировал в США, где состоялся совсем в другой профессии. Историю жизни советского Мальчиша-Кибальчиша читайте в материале «Рамблера».
Свою первую роль Сережа Остапенко сыграл в 6 лет в фильме «Военная тайна», воплотив на экране главного героя Альку Ганина. Поэтому у режиссера «Сказки о Мальчише-Кибальчише» не было сомнений, что с ролью Кибальчиша юный актер справится идеально. Так и вышло.
Надо отметить, что и в жизни Сергей был мальчиком положительным: был отличником, обожал читать, занимался музыкой. Настоящий Мальчиш-Кибальчиш.
Роль Сергею удалась, но она же и стала последней в его фильмографии. Режиссеры много раз приглашали Сергея на пробы в новые фильмы, но мальчик отказывался: решил бросить все силы на учебу, а съемки отнимали много времени и сил.
После школы Остапенко поступил в МФТИ, где получил отличное математическое образование, а затем, окончив обучение, продолжил заниматься наукой.
В 1988 году Сергей пригласили работать в ФРГ, куда он и уехал на год. По возвращении Остапенко защитил докторскую диссертацию и продолжил заниматься наукой.
Когда случился распад Советского Союза, Остапенко, как многие научные деятели, остался без работы и практически без средств к существованию. Обеспечивать семью, в которой росли двое детей, было крайне затруднительно, поэтому в 1992 году Остапенко принял решение вместе с семьей эмигрировать в США. Там ему предложили работу преподавателя в Университете Южной Флориды. Трудился там Сергей до 2008 года, а после сумел основать собственную научно-исследовательскую компанию, занимающуюся ультразвуковым оборудованием.
По сей день Сергей Остапенко живет в США, в 2014 году ему все же пришлось вспомнить о своем кинематографическом прошлом: он принял участие в съемках документального фильма «Биохимия предательства».
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Актеры , Сергей Остапенко
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