Защипина рассказала, как терпела жестокость Миронова в школе 

В новом выпуске программы "Мой герой" на канале ТВЦ заслуженная артистка Наталья Защипина вспомнила о том, как культовый актер Андрей Миронов относился к ней в школе. По словам актрисы, во время учебы она сыграла одну из главных ролей в картине "У них есть Родина". Фильм мгновенно принес ученице популярность среди зрителей. Кроме того, в Кремле ей вручили медаль за трудовое отличие, чтобы компенсировать невозможность получения Сталинской награды в столь юном возрасте. Однажды знак отличия заметил Андрей Миронов, который учился в той же школе, что и артистка.
"Я позволила себе на катке на свитер прицепить эту медаль. И вот тут-то Андрюшка поиздевался. Он кричал на весь каток: "Орденоноска! Дорогу Защипиной!". Подножки мне подставлял. Но я на него внимания не обращала, он же был маленький", — объяснила Защипина.
В старших классах школы артист ухаживал за сестрой актера Ивана Дыховичного. По воспоминаниям Защипиной, все были уверены, что Миронов женится на своей избраннице. Однако, он поставил карьеру превыше любви. Поэтому на выпускном он оставил возлюбленную в одиночестве и ушел готовиться к экзаменам в театральную школу.