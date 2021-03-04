Защипина рассказала, как терпела жестокость Миронова в школе 

"Я позволила себе на катке на свитер прицепить эту медаль. И вот тут-то Андрюшка поиздевался. Он кричал на весь каток: "Орденоноска! Дорогу Защипиной!". Подножки мне подставлял. Но я на него внимания не обращала, он же был маленький", — объяснила Защипина.