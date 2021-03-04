Защипина рассказала, как Миронов издевался над ней в школе 

Во время учебы она сыграла одну из главных ролей в картине "У них есть Родина". Фильм мгновенно принес ученице популярность среди зрителей. За это ей вручили медаль, чтобы компенсировать невозможность получения Сталинской награды в столь юном возрасте. Однажды медаль заметил Андрей Миронов, который учился в той же школе.

"Я позволила себе на катке на свитер прицепить эту медаль. И вот тут-то Андрюшка поиздевался. Он кричал на весь каток: "Орденоноска! Дорогу Защипиной!". Подножки мне подставлял. Но я на него внимания не обращала, он же был маленький", — объяснила Защипина.

В старших классах школы артист ухаживал за сестрой актера Ивана Дыховичного. По воспоминаниям Защипиной, все были уверены, что Миронов женится на своей избраннице, но карьера оказалась важнее.