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Защипина рассказала, как Миронов издевался над ней в школе 

Мария Грибова 3 часа назад
Защипина рассказала, как Миронов издевался над ней в школе
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В новом выпуске программы "Мой герой" заслуженная артистка Наталья Защипина вспомнила, как Андрей Миронов издевался над ней в школе.
Во время учебы она сыграла одну из главных ролей в картине "У них есть Родина". Фильм мгновенно принес ученице популярность среди зрителей. За это ей вручили медаль, чтобы компенсировать невозможность получения Сталинской награды в столь юном возрасте. Однажды медаль заметил Андрей Миронов, который учился в той же школе.

"Я позволила себе на катке на свитер прицепить эту медаль. И вот тут-то Андрюшка поиздевался. Он кричал на весь каток: "Орденоноска! Дорогу Защипиной!". Подножки мне подставлял. Но я на него внимания не обращала, он же был маленький", — объяснила Защипина.

В старших классах школы артист ухаживал за сестрой актера Ивана Дыховичного. По воспоминаниям Защипиной, все были уверены, что Миронов женится на своей избраннице, но карьера оказалась важнее.
Ранее "Рамблер" сообщал о трех неизвестных фактах из "Бриллиантовой руки".
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Актеры , Бриллиантовая рука , Наталья Защипина , Андрей Миронов
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