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Скончалась 90-летняя голливудская актриса Джоан Уэлдон 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Умерла 90-летняя голливудская актриса Джоан Уэлдон
Фото: Lenta.ru
Голливудская актриса Джоан Уэлдон скончалась в возрасте 90 лет. Передает The Sun со ссылкой на родственников покойной.
«С грустью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги», — сообщила семья Уэлдон. Отмечается, что смерть артистки наступила 11 февраля 2021 года.
Джоан Уэлдон наиболее известна широкой аудитории по роли в классическом научно-фантастическом фильме «Они!», повествующем о нападении муравьев-мутантов. Она также знакома зрителям по знаковой картине жанра нуар — «Система». Кроме того, она играла в театре и пела в опере. Пик славы актрисы в кино пришелся на середину 1950-х.
5 февраля сообщалось о смерти лауреата премии «Оскар», канадского актера Кристофера Пламмера. Он скончался на 92-м году жизни.
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Актеры , Оскар , Кристофер Пламмер
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