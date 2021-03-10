Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»

«Восьмидесятые» - российский комедийный сериал о жизни молодых людей в эпоху 80-х годов прошлого столетия. Он рассказывает молодому поколению о том, как жилось их родителям в то время, чем они занимались, развлекались, увлекались, а также как преодолевали разные жизненные ситуации.

Быт того времени разительно отличается от современного, люди внешне и главное внутренне совершенно другие. Главного героя сериала зовут Иван Смирнов . Он обычный студент, который живет с родителями, практически не имеет карманных денег и вообще достаточно ограничен в своих возможностях.

Но однажды Иван влюбляется в свою однокурсницу и ради красавицы Инги он готов на многое. Также в сериале фигурируют и друзья Смирнова, среди которых есть и отчаянный ловелас и самый настоящий «ботаник». Курьезные ситуации калейдоскопом сменяются в каждой серии, делая героев живыми и очень интересными.