Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд» 

Большинство знаменитых исполнителей 2000-х начинали свою карьеру с участия в "Фабрике звезд". Популярная передача была шансом для молодых музыкантов попасть на большую сцену. И многим это удавалось. Однако спустя время некоторые артисты пропали с поля зрения публики.

Например, 32-летняя Анастасия Кочеткова . Сейчас звезда "Фабрики звезд", выступавшая вместе с Тимати и Домиником Джокером, живет в Америке и занимается кинопроизводством.

Автор хита "Когда я стану кошкой" Мария Ржевская тоже решила забыть о своем музыкальном прошлом. Теперь она выпускает мебель и воспитывает дочь.

Смотрите видео, чтобы узнать, что стало с популярными артистами "Фабрики звезд".