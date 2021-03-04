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Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Большинство знаменитых исполнителей 2000-х начинали свою карьеру с участия в "Фабрике звезд". Популярная передача была шансом для молодых музыкантов попасть на большую сцену. И многим это удавалось. Однако спустя время некоторые артисты пропали с поля зрения публики.
Например, 32-летняя Анастасия Кочеткова. Сейчас звезда "Фабрики звезд", выступавшая вместе с Тимати и Домиником Джокером, живет в Америке и занимается кинопроизводством.
Автор хита "Когда я стану кошкой" Мария Ржевская тоже решила забыть о своем музыкальном прошлом. Теперь она выпускает мебель и воспитывает дочь.
Смотрите видео, чтобы узнать, что стало с популярными артистами "Фабрики звезд".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как сложилась судьба Панаса Петровича из "Королевы бензоколонки".
ТВ , Видео , Анастасия Кочеткова
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