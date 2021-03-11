Михалкова из начала карьеру киносценариста

Но, как оказалось, к настоящей артистке этот имидж не имеет никакого отношения. Участница комедийного проекта успешно писала миниатюры для своего шоу, однако зрители об этом даже не догадывались. В какой-то момент Юлия устала от сложившегося образа и решила покончить с ним раз и навсегда, покинув юмористическую программу. Она сразу же занялась написанием книги «Не говори мужчинам: „НЕТ!”», которая имела успех, снялась в нескольких киноработах и телепроектах, выступила в качестве ведущей «Детского КВН» на СТС. Но и этого ей оказалось недостаточно. Звезда решила заявить о себе, как о киносценаристе.