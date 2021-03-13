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Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста

Даня Виттиг
9 часов назад
Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста. В стране до сих пор закрыты все культурные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Фото: кадр из фильма "Луиза Виммер"кадр из фильма "Луиза Виммер"
57-летняя актриса вручала награды в номинации «Лучшие костюмы». На сцену она вышла в костюме осла и с нанесенной на лицо красной краской. После она поддержала артистов, которые заняли парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений.
кадр с трансляции
В конце своего выступления Масьеро разделась догола. На ее груди была надпись "Нет культуры — нет будущего", а на спине — обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу с требованием «вернуть искусство».
«Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заключила актриса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что известно о белорусской группе, которая не попала на видео.
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