Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста. В стране до сих пор закрыты все культурные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: кадр из фильма "Луиза Виммер"кадр из фильма "Луиза Виммер"
57-летняя актриса вручала награды в номинации «Лучшие костюмы». На сцену она вышла в костюме осла и с нанесенной на лицо красной краской. После она поддержала артистов, которые заняли парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений.
В конце своего выступления Масьеро разделась догола. На ее груди была надпись "Нет культуры — нет будущего", а на спине — обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу с требованием «вернуть искусство».
«Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заключила актриса.