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Сколько Сергей Гармаш заработал за три года рекламы банка 

Диана Товсепова 4 часа назад
Сколько Сергей Гармаш заработал за три года рекламы банка
Фото: Кадр из фильма
Актер Сергей Гармаш три года рекламировал коммерческий банк и получил за это 97 миллионов рублей. За свою работу в театре и кино за три года актер получил значительно меньше.
При этом рекламная кампания Сергея Гармаша состояла из нескольких фотосессий и видеосъемок. За фото артист получал по 1,2 миллиона рублей. А видеосъемка с актером обошлась банку в шесть миллионов рублей.
Интересно, что согласно договору сторон, актер работал по 12 часов в день, однако часть времени уходила на подготовку к съемке, в том числе грим, прическу и подбор одежды. Актеру также предоставляли два перерыва на обед. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько певец Дима Билан получил за "пьяный" концерт в Самаре.
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Актеры , Сергей Гармаш , Дима Билан
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