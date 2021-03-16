Сколько Сергей Гармаш заработал за три года рекламы банка 

Актер Сергей Гармаш три года рекламировал коммерческий банк и получил за это 97 миллионов рублей. За свою работу в театре и кино за три года актер получил значительно меньше.

При этом рекламная кампания Сергея Гармаша состояла из нескольких фотосессий и видеосъемок. За фото артист получал по 1,2 миллиона рублей. А видеосъемка с актером обошлась банку в шесть миллионов рублей.

Интересно, что согласно договору сторон, актер работал по 12 часов в день, однако часть времени уходила на подготовку к съемке, в том числе грим, прическу и подбор одежды. Актеру также предоставляли два перерыва на обед. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».