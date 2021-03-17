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Почему Охлобыстин ушел в церковь, а потом вернулся в кино 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Сейчас Иван Охлобыстин — известный актер, режиссер и сценарист. Свои первые шаги в кинемаографе он сделал еще в конце прошлого века, а настоящую популярность завоевал в 1991 году как режиссер, когда его фильм "Арбитр" был отмечен на "Кинотавре". Несколько лет назад актер ушел из профессии и решил посвятить себя религии, но потом вновь передумал и вернулся. Что произошло в жизни Ивана Охлобыстина, рассказывает "Рамблер".

Церковное окружение

Как рассказывал Охлобыстин, он сознательно пришел в церковь для того, чтобы сохранить свой брак. Вскоре почти все его окружение состояло из церковных служителей. Сам он говорил, что после того, как начал углубляться в православие, понял, что в церкви ему хорошо и комфортно.
В 2001. году неожиданно стало известно, что Охлобыстин стал священников. Актер отказался от проектов и съемок, и уехал в Ташкент. Позже он признался, что для него самого это было неожиданностью, но со временем он научился проводить все обряды и был настоящим священнослужителем.

«С одной стороны, мне это очень льстило, с другой — к моменту рукоположения я был уже взрослым человеком и умел держать свою гордыню в узде. Понимал всю меру ответственности, а потому беспокойство, естественно, было. Единственное, что меня спасало — присущая мне методичность. Когда научился обрядовой части, стало легче»

Возвращение в Москву и возобновление карьеры

Спустя несколько месяцев Охлобыстин вернулся в Москву по просьбе жены, которая не смогла вынести слишком жаркий климат в Ташкенте. Он служил в храме святителя Николая в Заяицком, потом перешел в храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Он не занимался художественной деятельностью, но выпустил художественную книгу «XIV принцип».
В 2007 году он решил возобновить актерскую карьеру после благословления патриарха. Еще спустя три года актера освободили от служения. Охлобыстин сам попросил патриарха сделать это из-за его личных противоречий.
Сам актер написал, что ему было тяжело отказываться от служения, но на это были причины. По словам Охлобыстина, ему надо кормить детей, а многие прихожане смущались, когда видели актера в качестве священника.

«Я могу причащаться, могу исповедоваться, могу благословлять. И так — пока не закончатся договорные обязательства с киностудиями, пока не утихнет шумиха, пока меня не забудут. Или не устанут. Лично я от себя давно и смертельно устал»

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Актеры , Видео , Иван Охлобыстин
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