Почему Охлобыстин ушел в церковь, а потом вернулся в кино 

Сейчас Иван Охлобыстин — известный актер, режиссер и сценарист. Свои первые шаги в кинемаографе он сделал еще в конце прошлого века, а настоящую популярность завоевал в 1991 году как режиссер, когда его фильм "Арбитр" был отмечен на "Кинотавре". Несколько лет назад актер ушел из профессии и решил посвятить себя религии, но потом вновь передумал и вернулся. Что произошло в жизни Ивана Охлобыстина, рассказывает "Рамблер".

Церковное окружение

Как рассказывал Охлобыстин, он сознательно пришел в церковь для того, чтобы сохранить свой брак. Вскоре почти все его окружение состояло из церковных служителей. Сам он говорил, что после того, как начал углубляться в православие, понял, что в церкви ему хорошо и комфортно.

В 2001. году неожиданно стало известно, что Охлобыстин стал священников. Актер отказался от проектов и съемок, и уехал в Ташкент. Позже он признался, что для него самого это было неожиданностью, но со временем он научился проводить все обряды и был настоящим священнослужителем.

«С одной стороны, мне это очень льстило, с другой — к моменту рукоположения я был уже взрослым человеком и умел держать свою гордыню в узде. Понимал всю меру ответственности, а потому беспокойство, естественно, было. Единственное, что меня спасало — присущая мне методичность. Когда научился обрядовой части, стало легче»

Возвращение в Москву и возобновление карьеры

Спустя несколько месяцев Охлобыстин вернулся в Москву по просьбе жены, которая не смогла вынести слишком жаркий климат в Ташкенте. Он служил в храме святителя Николая в Заяицком, потом перешел в храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Он не занимался художественной деятельностью, но выпустил художественную книгу «XIV принцип».

В 2007 году он решил возобновить актерскую карьеру после благословления патриарха. Еще спустя три года актера освободили от служения. Охлобыстин сам попросил патриарха сделать это из-за его личных противоречий.

Сам актер написал, что ему было тяжело отказываться от служения, но на это были причины. По словам Охлобыстина, ему надо кормить детей, а многие прихожане смущались, когда видели актера в качестве священника.