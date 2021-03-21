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Актриса, сыгравшая Гюльчатай в «Белом солнце пустыни», стала уборщицей

Елизавета Назарова
50 минут назад
Татьяна Федотова, сыгравшая роль Гюльчатай в «Белом солнце пустыни», сейчас работает уборщицей в одном из московских музеев. Образ в фильме Владимира Мотыля остался единственным в ее кинокарьере. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Гюльчатай из «Белого солнца пустыни» стала уборщицей
Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
После съемок "Белого солнца пустыни" Федотова сама не захотела продолжать съемки в кино. В то время она училась на хореографа в Санкт-Петербурге, и после съемок хотела работать по своей специальности.
Изначально роль играла Татьяна Денисова, а Федотову взяли в качестве замены из-за схожести с актрисой. Ее случайно нашла ассистент Мотыля, пока та прогуливала уроки.
Сейчас Федотова на пенсии и работает уборщицей. Она говорит, что на жалеет о своем решении, так как у многих актеров складывается трагическая жизнь.
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