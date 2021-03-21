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«Сними трусики»: Стоун рассказала об инциденте на съемках «Основного инстинкта»

Катерина Саломе
3 часа назад
63-летняя голливудская актриса Шерон Стоун выпустила новую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice. В ней она рассказала, что происходило на съемках фильма «Основной инстинкт». Особенно звезда выделила ту самую сцену с ногами, которая так запомнилась зрителям.
«Сними трусики»: Стоун рассказала об инциденте на съемках «Основного инстинкта»
Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт"Кадр из фильма "Основной инстинкт"
По словам актрисы, ее хитростью заставили снять трусики во время создания откровенной сцены и уверяли, что ее интимной зоны в кадре не видно.
«Мы ничего не видим - просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет, поэтому понятно, что на тебе белье»,
- привела актриса фразу, которой ее уговорили.
После завершения съемок у актрисы был просмотр готовой версии фильма. Она смотрела его в компании режиссера Пола Верховена и целой кучи юристов. Когда Стоун увидела ту самую сцену, она отвесила режиссеру пощечину, а затем вышла из здания и позвонила своему адвокату. Тот заверил звезду, что она может получить судебный запрет на выход фильма, так как Гильдия киноактеров запрещает снимать женщин в таком ракурсе. Тогда судьба картины зависела только от Шерон, но она, основательно подумав и поставив себя на место Верховена, не стала противиться релизу.
«Я знала, в каком фильме снимаюсь. Ради всего святого, я боролась за эту роль, и все это время за меня заступался только этот режиссер. Я так долго шла к этому проекту, что полностью изучила персонажа и опасность роли. Я пришла на эту работу, чтобы сыграть Кэтрин Трамелл. И вот снова оказалась перед вызовом»,
- призналась Шерон.
Актеры,Пол Верховен,Саша Грей,Шерон Стоун,
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