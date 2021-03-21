«Сними трусики»: Стоун рассказала об инциденте на съемках «Основного инстинкта»

После завершения съемок у актрисы был просмотр готовой версии фильма. Она смотрела его в компании режиссера Пола Верховена
и целой кучи юристов. Когда Стоун увидела ту самую сцену, она отвесила режиссеру пощечину, а затем вышла из здания и позвонила своему адвокату. Тот заверил звезду, что она может получить судебный запрет на выход фильма, так как Гильдия киноактеров запрещает снимать женщин в таком ракурсе. Тогда судьба картины зависела только от Шерон, но она, основательно подумав и поставив себя на место Верховена, не стала противиться релизу.