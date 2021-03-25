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Как сложилась жизнь Будулая

Диана Товсепова
1 час назад
Любители советского кино не могут не знать знаменитого цыгана по прозвищу Будулай из картины "Цыган". Его сыграл выдающийся актер и режиссер театра Михай Волонтир.
Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась судьба актера, навсегда оставшегося в сердцах зрителей.
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