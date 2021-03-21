Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Почему звезда 70-х из «Дети как дети» предпочла актерству спасение жизней

Катерина Саломе
1 час назад
Актриса Маргарита Сергеечева была когда-то самой известной девочкой советского кинематографа. Она снялась в таких картинах, как "Странные взрослые", "Дети как дети", "Свет в окне" и "Без году неделя". Но однажды, когда за ее хрупкими плечами были главные роли почти в двадцати фильмах, молодая актриса вдруг пропала с экранов. Где она была и как жила все это время, широкой общественности было неизвестно. Нашлась она всего несколько лет назад после того, как очень серьезно заболела. Маргарита Владимировна перенесла очень сложную операцию на головном мозге.
Смотрите видео, чтобы узнать, почему Сергеечева предпочла актерству спасение жизней.
Актеры,Видео,Маргарита Сергеечева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители