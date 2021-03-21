Почему звезда 70-х из «Дети как дети» предпочла актерству спасение жизней

Актриса Маргарита Сергеечева
была когда-то самой известной девочкой советского кинематографа. Она снялась в таких картинах, как "Странные взрослые", "Дети как дети", "Свет в окне" и "Без году неделя". Но однажды, когда за ее хрупкими плечами были главные роли почти в двадцати фильмах, молодая актриса вдруг пропала с экранов. Где она была и как жила все это время, широкой общественности было неизвестно. Нашлась она всего несколько лет назад после того, как очень серьезно заболела. Маргарита Владимировна перенесла очень сложную операцию на головном мозге.