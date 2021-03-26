Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

«После поступления в театральный мы поехали в колхоз. Дима немного загулял. Появился на грядке в красивом плаще. Я когда его увидел, то подумал, что это такой-то мажор. Со временем мы подружились. Попадали в разные переделки, о которых даже сегодня не буду рассказывать. Дима часто приставал к девушкам. Нос ему ломали несколько раз. Потом делали операции. Сейчас у него, к счастью, все хорошо».
«Кто-то что-то наговорил Диме. Однажды он решил, что ему будет лучше развиваться одному. Молодость и амбиции взяли вверх. Наш дуэт был самым популярным в стране. Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба. Есть люди, которые могут переступить и пойти дальше, а некоторые не могут. Я живу не просчитывая ходы наперед. Дима мне как-то сказал: «Нельзя дружит с тем, с кем работаешь»»,