Кожевникова рассказала, почему ушла из кино

Знаменитость упомянула, что в последние годы она не снималась в громких кинопремьерах. Кожевникова объяснила, что мечтает быть не только актрисой, но и продюсером. Многодетная мамочка взялась за новый проект. Также Мария отметила, что инвестирует в него все свои сбережения уже три года.