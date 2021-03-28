Кожевникова рассказала, почему ушла из кино

Знаменитость упомянула, что в последние годы она не снималась в громких кинопремьерах. Кожевникова объяснила, что мечтает быть не только актрисой, но и продюсером. Многодетная мамочка взялась за новый проект. Также Мария отметила, что инвестирует в него все свои сбережения уже три года.
Напомним, у Кожевниковой трое детей: Иван, Максим и Василий. Недавно Мария рассказала, что хотела бы видеть российских фигуристок кумирами своих мальчиков. Победы спортсменок на Чемпионате мира по фигурному катанию сильно вдохновили актрису.