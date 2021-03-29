Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Безрукова вспомнила, как ради рождения сына отказалась от роли

Teleprogramma.proиещё 2
2 часа назад
Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ей много лет назад намекали сделать аборт ради роли в кино.
«Я каждый раз выходила замуж, а таких случаев в моей жизни всего было два, по огромнейшей любви. Другого человека, кроме первого мужа, на свете рядом с собой не представляла. Когда мы познакомились, то я уже играла в Ростовском академическом театре драмы. Я знала, что у Игоря погибла жена и ребенок. Судьба за нас все решила. Я благодарна, что так все случилось. Мы какое-то время скрывали наши отношения. Выходили из троллейбуса и по очереди шли ко входу в театр».
Как отметила актриса, вместе с первым мужем актером Игорем Ливановым они прожили счастливые 10 лет.
«В какой-то момент я узнала, что беременна. И примерно в эти же сроки мне предложили роль в кино. Режиссер фильма намекал мне на аборт. Деликатно все было. Сказал, если сделаю аборт, то он готов меня снимать. Я приехала домой. Приняла решение рожать, потому что моего сына никто мне не родит. Так получилось в моей жизни, что я росла человеком, который брал на себя ответственность за все поступки с детства. То решение, которое я приняла, одно из лучших в моей жизни», - заметила актриса.
Напомним, что от Игоря Ливанова Ирина Безрукова в 1989 году родила сына Андрея. Он ушел из жизни в марте 2015 года.
Актеры,Судьба человека,Игорь Ливанов,Ирина Безрукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители