Безрукова вспомнила, как ради рождения сына отказалась от роли

Как отметила актриса, вместе с первым мужем актером Игорем Ливановым они прожили счастливые 10 лет.

Напомним, что от Игоря Ливанова Ирина Безрукова в 1989 году родила сына Андрея. Он ушел из жизни в марте 2015 года.