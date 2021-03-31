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«В ней я нашел все ответы на мучающие меня вопросы»: Бурунов назвал свою лучшую роль в кино

Teleprogramma.pro
5 часов назад
Актер Сергей Бурунов признался, что роль отца семейства в комедии «Родные», которая выйдет на видеосервисе эксклюзивных онлайн-премьер Start 10 апреля, стала лучшей для него за годы работы в кинематографе. Сергей Бурунов и Ирина Пегова. Фото: пресс-служба видеосервиса Start
Бурунов назвал свою лучшую роль в кино
Фото: Сергей Бурунов и Ирина Пегова. Фото: пресс-служба видеосервиса STARTСергей Бурунов и Ирина Пегова. Фото: пресс-служба видеосервиса START
«Отец в «Родных» — это одна из моих лучших ролей в кино. Наверное, самая лучшая на данный момент. В ней я нашел все ответы на мучающие меня вопросы. Что со мной не так, почему мне так сложно порой. Мне помог с этим разобраться Андрей Николаевич Першин, он же Жора Крыжовников».
Сергей Бурунов Как отметил Бурунов, в этой комедии режиссер и авторы сценария обозначили серьезную проблему — эмоциональную незрелость людей. По его словам, съемки произвели на него некий терапевтический эффект. Как заверил актер, во время просмотра картины зрители будут не только смеяться, но и плакать. Некоторые узнают в главных героях себя.
Напомним, что по сюжету картины отец семейства, роль которого и сыграл Сергей Бурунов, отправился с родными на Грушинский фестиваль. В пути их ждет много приключений, испытаний, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец семейства ждал двадцать лет, сообщает пресс-служба видеосервиса Start.
Актеры,Андрей Першин,Сергей Бурунов,Ирина Пегова,Жора Крыжовников,
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