Бурунов назвал свою лучшую роль в кино

Сергей Бурунов Как отметил Бурунов, в этой комедии режиссер и авторы сценария обозначили серьезную проблему — эмоциональную незрелость людей. По его словам, съемки произвели на него некий терапевтический эффект. Как заверил актер, во время просмотра картины зрители будут не только смеяться, но и плакать. Некоторые узнают в главных героях себя.