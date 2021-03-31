Бурунов назвал свою лучшую роль в кино

Сергей Бурунов Как отметил Бурунов, в этой комедии режиссер и авторы сценария обозначили серьезную проблему — эмоциональную незрелость людей. По его словам, съемки произвели на него некий терапевтический эффект. Как заверил актер, во время просмотра картины зрители будут не только смеяться, но и плакать. Некоторые узнают в главных героях себя.
Напомним, что по сюжету картины отец семейства, роль которого и сыграл Сергей Бурунов, отправился с родными на Грушинский фестиваль. В пути их ждет много приключений, испытаний, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец семейства ждал двадцать лет, сообщает пресс-служба видеосервиса Start.