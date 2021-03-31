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Советские актрисы, которые оказались за решеткой

Даня Виттиг
2 часа назад
Наша история изобилует рассказами о ссыльных мужчинах, но далеко не все знают о женщинах, которые оказались за решеткой. "Рамблер" расскажет истории актрис, которые прошли путь от съемок и признания до тюремного заключения.
Советские актрисы, которые оказались за решеткой
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Евдокия Урусова

Евдокия Юрьевна играла в театре им. Ермоловой и снималась в кино. Актриса сыграла в фильме Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» тёщу Кисы Воробьянинова, а у Карена Шахназарова – Агнессу Ивановну в фильме «Курьер».
В 1938 году Урусова была представлена к званию заслуженной артистки РСФСР, но вскоре ее арестовали. Актрису обвинили в совершении контрреволюционного преступления и террористических намерениях по отношению к руководителям партии и правительства. Коллеги подтвердили, что Евдокия — преступница, а руководители написали едкую характеристику. В итоге, Урусова была приговорена к 10 годам лагерей.
В ссылке оказалась большая часть ее семьи: отец, муж, ее сестра с мужем. Пока Урусова находилась в лагере, от рака умерла ее мать. Актриса выживала: обострение язвы, цинга, потеря всех зубов. Но после войны срок уменьшили на год и отпустили.
В 1949 года Эду Урусову снова арестовывают, ссылка тянется бесконечно. Сначала женщина жила в селе Тасеево Красноярского края, потом переехала в Норильск и встретилась с мужем. Вернуться в Москву супруги смогли только в 1955 году, когда их сын стал уже взрослым.

Мария Капнист

Мария Капнист родилась 22 марта 1913 года, советская актриса снялась в 74 картинах. В общей сложности она провела на каторге 15 лет. В ссылке она родила дочь от инженера Яна Волконского, которую вскоре забрали в детский дом. Женщина старалась выжить в невыносимых условиях, чтобы отыскать ребенка.
Когда Мария вышла на свободу, к тому моменту ее дочь нашла близкая подруга актрисы, однако отношения были натянутыми. Девочка была уже взрослой и с трудом принимала обрушившуюся на нее родительскую любовь. Мария признавалась, что это было страшнее каторжных работ. К счастью, позже им удалось наладить контакт.
До конца жизни женщина боялась замкнутых пространств, так как проводила много времени в шахте. В один день ей надо было перейти оживленную трассу, но она не смогла спуститься в подземный переход и попала под колеса автомобиля.
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