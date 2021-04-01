Куда пропала загадочная красавица из фильма “Настя”

Кадр из фильма "Настя"

И если Полина Кутепова по сей день снимается в кино и играет в театре, то имя Ирины Марковой после “Насти” зрители не слышали. О том, куда исчезла красавица-актриса, читайте в материале “Рамблера”.

У Ирины не было актерского образования, в кино она попала случайно: помощники режиссера Виктора Волкова увидели яркую, красивую 18-летнюю девушку на улице и пригласили на пробы в новый фильм. В картине “Шоу-бой” Волков хотел снять непрофессиональных актеров, людей, которые никогда раньше на экранах не появлялись. Увидев Ирину, режиссер понял, что нашел главную героиню. Для Марковой съемки в “Шоу-бой” стали дебютной работой в кино.

Кадр из фильма "Шоу-бой"

Фильм раскритиковали в пух и прах, досталось и Ирине, которую назвали бездарной. Но яркую девушку запомнили и зрители, и режиссеры. В числе последних оказался и Георгий Данелия. Режиссера не остановил тот факт, что гениальной актерской игрой Ирина, увы, похвастаться не могла. Важнее стала ее внешность.

Данелии нужна была девушка-мечта: хрупкая, недостижимая, загадочная и очень красивая. Маркова на роль таинственной красавицы подходила идеально, поэтому у режиссера не было никаких сомнений в правильности своего выбора.

Кадр из фильма "Настя"

В 1994 году фильм “Настя” получил престижную премию “Ника”. И хотя актерские способности Марковой критики снова не оценили, о девушке, как и о двух других исполнителях главных ролей, заговорили.

Но если и Валерий Николаев, и Полина Кутепова продолжили весьма успешно строить актерскую карьеру, то Ирина Маркова выбрала другой путь, хотя могла получить актерское образование и остаться работать в кино.