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Умер актер из сериала "Твин Пикс"

Стелла Шмель
9 часов назад
На 73-м году жизни скончался Уолтер Олкевич, актер, наиболее известный по ролям в сериалах "Твин Пикс" и "Грейс в огне". Олкевич ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Заявление о его смерти сделал сын актера - сценарист Зак Олкевич.
Умер актер из сериала "Твин Пикс"
Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс"Кадр из сериала "Твин Пикс"
По сообщениям СМИ, последние 20 лет Уолтер Олкевич тяжело болел. Ему провели несколько операций на колене, что помешало ему продолжить актерскую карьеру.
Широкую известность он получил после того, как сыграл в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Там он сыграл бармена-сутерена Жака Рено. А в третьем сезоне шоу, который вышел в 2017 году, он сыграл брата-близнеца своего героя.
Актеры,Охотники за привидениями,Уолтер Олкевич,Билл Мюррей,Дэвид Линч,
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