Тернистый путь к славе звезды «Бриллиантовой руки»

Мечта актрисы о славе осуществилась но не сразу.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

12 апреля пришла печальная новость о смерти актрисы Серафимы Холиной. Даже те люди, кого не интересует кино, хоть раз в жизни слышали фразу про «элегантные шорты». Актриса была действительно талантлива, что подтверждали маститые наставники во ВГИКе, где Холина проучилась пять лет. Мы решили вспомнить жизнь — личную и творческую — знаменитой актрисы.

Ничто не предвещало

Кажется, что известными актерами чаще всего становятся люди, рожденные в творческих семьях и с молоком матери впитывающие мастерство. С Серафимой была противоположная история: девушка родилась в обычной семье в 1923 году, ее родители были максимально далеки от мира грез, мама вела домашнее хозяйство, а папа трудился на железной дороге. Но юная Серафима с самого детства мечтала о сцене и благодарных зрителях, а потому не оставляла надежду, что когда-нибудь ее заветная мечта осуществится.

Однако начало Второй мировой войны переломило планы Холиной. Пришлось стать токарем и пытаться выжить в новых условиях. Но сила воли подталкивала будущую актрису к своей цели — Серафима все-таки поступила во ВГИК, проявила себя только с лучшей стороны, а потому предложения о работе после окончания института поступали довольно регулярно.

Холину взяли на «Мосфильм» сразу после окончания института, что позволило девушке сделать еще один большой шаг на пути к своей мечте — стать настоящей актрисой.

Прорыв на экране

Начиная с 1950 года, Холина принимала участие лишь в эпизодах больших картин, главная роль пока не плыла в руки. Вскоре Серафима начала совмещать съемочную площадку с театральной сценой, а далее последовали предложения озвучивать фильмы с мировыми звездами. Холина стала голосом Софи Лорен , у многих итальянская актриса до сих пор ассоциируется с Серафимой, а все благодаря идеальному попаданию в характер.

Звездный час в жизни Серафимы случился внезапно: режиссер Леонид Гайдай предложил девушке небольшую роль в своем новом фильме «Бриллиантовая рука». Холиной предстояло появиться в кадре с самим Андреем Мироновым

Актриса произнесла фразу, прославившую ее на всю страну: «Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются превращаются брюки в элегантные шорты!»

Период затишья

Казалось, теперь актрису, которая так долго шла к успеху, ждут звездные роли в лучших картинах СССР но этого не случилось. Дальнейшие проекты не могли сравниться по популярности с культовой картиной Гайдая. Поклонникам было очевидно — пропадает талантливейшая характерная актриса, и все же режиссеры не спешили предлагать Холиной роли выше второстепенных. А потом случилась беда.

Болезнь прогрессирует

В середине 90-х актрисе поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. Болезнь прогрессировала так быстро, что артистка совсем скоро почти потеряла зрение и уже не могла запоминать тексты. У Холиной оказалась надежная опора в лице дочери и внучки, которые во всем помогали Серафиме и не дали впасть в уныние. Кроме того, актрисе нужна была поддержка после смерти мужа в том же 1995 году.

Будучи студенткой, Холина познакомилась с приятным молодым человеком, которым оказался Олег Голубицкий , ставший впоследствии заслуженным артистом РСФСР.

В середине 50-х молодые люди стали родителями. Семейная жизнь была счастливой — пара прожила вместе 46 лет. После смерти супруга Холина могла полагаться только на дочь — самого близкого человека.