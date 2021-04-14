Судьба Овчинниковой: бросила карьеру ради пьющего мужа

Казалось бы, что жизнь звезды фильма «Девчата» состояла из прерывистой цепочки трагедий. Сначала на ее глазах ушла мать, затем отец привел мачеху, отношения с которой не сложились, и Люсьена сбежала в Минск, а после в столице устроилась работать в театр.

Через два года Овчинникова стала сниматься в кино. Хоть ее роли были не главными, именно эти простые деревенские девчонки, подружки главных героинь принесли ей любовь зрителей и популярность. Веселая, эмоциональная, заводная Люсьена и жила, так же как и играла. Она была из тех женщин кто, полюбив, уже не может расстаться.

Замуж актриса вышла за статного брюнета Валентина Козлова , который был младше ее на шесть лет, но умел красиво и настойчиво ухаживать. Вместе супруги служили в одном театре им. Маяковского. Карьера артистки складывалась так удачно, что женщина даже не думала о детях, правда она так никогда и не стала матерью.

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Но когда в театре сменился руководитель, то работы для них стало меньше. Все время Овчинникову отодвигали от работы, но и у Козлова с ролями было все еще хуже. Талантливый как актер, но судьба актерская не складывалась и его уволили. Супруга пыталась спасти своего мужа, но все было безрезультатно. И тогда Люсьена совершила резкий поступок, она ушла из театра вместе с мужем, после 21 год работы.

Она хотела спасти мужа и продвинуть его. Много тоже было в этом опрометчивых шагов. Может этого и не надо было делать.

Оставшись без работы, супруги стали часто ссориться. Иногда Козлов даже поднимал на жену руку. Но о расставании у них не могло и быть речи. Овчинникова не могла бросить мужа, потому что сильно любила его и потому что расставание с ней для него было бы смертельным. Друзья говорили, если бы она ушла от Валентина, тот бы спился.

Жила пара не богато, в однокомнатной квартире. Роли им предлагали все реже, и отсутствие работы они заливали алкоголем. Постепенно Люсьена переехала жить на кухню, а мужу оставила комнату. В такие моменты актриса всегда жалела, что у нее нет детей. Иногда даже в сердцах, она говорила, что не считает себя женщиной.

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Коллеги, вспоминая об Овчинниковой, говорили, что в ней было так много обаяния, так много ей было дано, а вот судьба женская не сложилась.