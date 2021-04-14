Как актриса Disney стала звездой фильмов для взрослых

О рыжеволосой красотке вновь заговорили в 2019 году, когда она кардинально сменила направление, перейдя из мира детских сказок в секс-индустрию. С тех пор 44-летняя актриса получила 8 самых престижных премий в сфере порнофильмов. Мейтленд Уорд (Mait­land Ward) продолжает строить успешную карьеру и вскоре сыграет в американском сериале «Большое время». Узнайте, как съемки в кино для взрослых привели красотку к звездному Олимпу, из нашего материала.

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Вместо того, чтобы исчезнуть с телеэкранов, Мейтленд Уорд получила роль знаменитой порнозвезды в новом ситкоме. Как ни странно, к известности актрису привела работа в секс-индустрии. Красотка с копной огненных волос говорит, что получила огромную поддержку от поклонников, особенно от женщин. Они восхищаются ее смелостью и вдохновляются демонстрировать свою сексуальность.

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В конце 90 х Мейтленд снималась в популярном сериале для подростков «Парень познает мир» («Boy Meets World»). Затем она блистала еще в нескольких молодежных фильмах от Dis­ney , но в 2004 году ее карьера в компании постепенно сошла на нет. Увидев, что главные роли ей не светят, актриса решила кардинально сменить направление и перейти в мир порноиндустрии. Она начала сниматься в серии фильмов для взрослых «Deep­er» производства Vix­en Media Group.

Для Мейтленд Уорд съемки в «клубничке» были необычным опытом, но она была в восторге от нового образа. Сейчас актриса благодарна сфере порнобизнеса, потому что здесь ей снова открылись двери в мир кино.

Красотка с потрясающей фигурой замужем. Несмотря на впечатляющую внешность, она признается, что сначала ей было трудно демонстрировать свою сексуальность.

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В юности Мейтленд была очень стеснительной девушкой. Ей не хватало самоуверенности, поэтому пришлось познавать себя и преодолевать застенчивость шаг за шагом.

Несмотря на то, что сайты с контентом для взрослых – самые посещаемые в мире, порнобизнес остается табу в массовой культуре. Тем не менее, для некоторых актеров он стал пропуском в Голливуд.

Мейтленд Уорд говорит, что в порноидустрии женщины могут себя полноценно реализовать и построить успешную карьеру. Она считает, что нет ничего позорного в том, чтобы зарабатывать на своей сексуальности.

Актриса рассказала, что активные постельные сцены иногда доводят ее до полуобморочного состояния. После таких съемок ей нужно спать не меньше 10 часов, чтобы восстановить силы. Мейтленд дружит со многими коллегами по съемочной площадке, ведь уровень доверия и связи между ними находятся на максимуме.

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