"Никитка, я у тебя сниматься не буду": Мордюкова о драке с Михалковым

О тяжелом характере Нонны Мордюковой
ходили легенды, да и Никита Михалков
об этом был наслышан. Однако режиссер не мог представить, что окажется перед народной артисткой на коленях. "Рамблер" выяснил, почему Мордюкова и Михалков подрались.
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
Мордюкова чувствовала себя настоящей хозяйкой на площадке. Дело в том, что сценарий картины «Родня» был написан по ее просьбе, она сама выбрала режиссера и сама назначила себя на главную роль.
Несмотря на то, что она выбрала Михалкова, конфликт случился при первой же встрече на пробах. Как-то сразу было заметно, что у режиссера и актрисы очень разные взгляды и на героиню, и на жизнь в целом, Она даже сказала ему ехидно: "Никитка, я у тебя сниматься не буду".
Съемочная группа с интересом наблюдала за противостоянием двух сильных личностей и характеров. Мордюкова постоянно ругалась, хлопала дверью, театрально собирала чемоданы сама или предлагала собрать их режиссеру, но каждый раз мирилась с Михалковым.
Народная артистка много раз требовала поменять режиссера, но ее уговаривали дать Никите Сергеевичу шанс. Близкие уверяли, что картина не опозорит артистку, а она этого очень боялась.
Апогея конфликт достиг на съемках финальной части "Родни" на вокзале. Мордюкова десять раз не могла с нужной интонацией сказать фразу "эх, ты". Михалков не выдержал и на глазах у всех отругал народную артистку.
Она думала, что все это он делает специально, убежала и хотела скрыться ото всех. Дошло даже до рукоприкладства. Актрис ударила Никиту Сергеевича в грудь и пнула пяткой по колену. Но в какой-то момент актриса взяла себя в руки и снова вошла в кадр.
Михалков первый пошел на примирение с актрисой.
"Я взял бутылку коньяка, пришел к ее номеру, встал на колени. А после я всем сообщил, что мы помирились", - рассказал Михалков.