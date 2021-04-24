"Никитка, я у тебя сниматься не буду": Мордюкова о драке с Михалковым

О тяжелом характере Нонны Мордюковой ходили легенды, да и Никита Михалков об этом был наслышан. Однако режиссер не мог представить, что окажется перед народной артисткой на коленях. "Рамблер" выяснил, почему Мордюкова и Михалков подрались.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Мордюкова чувствовала себя настоящей хозяйкой на площадке. Дело в том, что сценарий картины «Родня» был написан по ее просьбе, она сама выбрала режиссера и сама назначила себя на главную роль.

Несмотря на то, что она выбрала Михалкова, конфликт случился при первой же встрече на пробах. Как-то сразу было заметно, что у режиссера и актрисы очень разные взгляды и на героиню, и на жизнь в целом, Она даже сказала ему ехидно: "Никитка, я у тебя сниматься не буду".

Съемочная группа с интересом наблюдала за противостоянием двух сильных личностей и характеров. Мордюкова постоянно ругалась, хлопала дверью, театрально собирала чемоданы сама или предлагала собрать их режиссеру, но каждый раз мирилась с Михалковым.

Народная артистка много раз требовала поменять режиссера, но ее уговаривали дать Никите Сергеевичу шанс. Близкие уверяли, что картина не опозорит артистку, а она этого очень боялась.

Апогея конфликт достиг на съемках финальной части "Родни" на вокзале. Мордюкова десять раз не могла с нужной интонацией сказать фразу "эх, ты". Михалков не выдержал и на глазах у всех отругал народную артистку.

Она думала, что все это он делает специально, убежала и хотела скрыться ото всех. Дошло даже до рукоприкладства. Актрис ударила Никиту Сергеевича в грудь и пнула пяткой по колену. Но в какой-то момент актриса взяла себя в руки и снова вошла в кадр.

Михалков первый пошел на примирение с актрисой.