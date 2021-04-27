«Очередной Панин»: как россияне отреагировали на скандал с Палем

Оказалось, что большинство не знали, кто такой Александр Паль до произошедшего, хотя актер часто снимается в кино. Он сыграл в фильмах "Горько", "Про любовь", "Тряпичный союз", "Толя-робот", а за роль в картине "Глубже" Александр Паль получил премию "Ника", однако из-за инцидента не присутствовал на награждении.