«Очередной Панин»: как россияне отреагировали на скандал с Палем

На днях экс-хоккеист ЦСК Кевин Антипов
обвинил Александра Паля в избиении. По словам спортсмена, 23 апреля на него напали три человека в Малом Левшинском переулке в Москве. В одном из нападавших он узнал известного актера, который был пьян. В итоге хоккеисту диагностировали переломы лицевой части черепа и повреждение глаза. Александр Паль
рассказал полицейским, что драка произошла из-за того, что Антипов пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором сидел он и его друзья. Теперь по факту избиения возбуждено уголовное дело. "Рамблер" собрал мнения людей в соцсетях о скандале с участием актера.