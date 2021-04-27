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«Очередной Панин»: как россияне отреагировали на скандал с Палем

Анна Арсеньева
7 часов назад
На днях экс-хоккеист ЦСК Кевин Антипов обвинил Александра Паля в избиении. По словам спортсмена, 23 апреля на него напали три человека в Малом Левшинском переулке в Москве. В одном из нападавших он узнал известного актера, который был пьян. В итоге хоккеисту диагностировали переломы лицевой части черепа и повреждение глаза. Александр Паль рассказал полицейским, что драка произошла из-за того, что Антипов пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором сидел он и его друзья. Теперь по факту избиения возбуждено уголовное дело. "Рамблер" собрал мнения людей в соцсетях о скандале с участием актера.
Оказалось, что большинство не знали, кто такой Александр Паль до произошедшего, хотя актер часто снимается в кино. Он сыграл в фильмах "Горько", "Про любовь", "Тряпичный союз", "Толя-робот", а за роль в картине "Глубже" Александр Паль получил премию "Ника", однако из-за инцидента не присутствовал на награждении.
"Никто не знает! Известный "инкогнито"!", "Я пока фото не увидел, даже представления не имел, кто это", "Широко известен в узких кругах", "Да его вообще никто не знает. Вот этой дракой и прославился", — написали россияне в соцсетях.
При этом знающие актера зрители резко отреагировали на его драку с хоккеистом. Паля сравнили со скандально известным Алексеем Паниным:
"Очередной, но осовремененный Панин - такой же придурковатый инфантил с выражением легкой обкуренной отстраненности... Некоторые особи умудряются сравнивать эту посредственность со Звездами Советского Кино",

"Абсолютно дубовый типок как актер. Везде одинаковый. Что он, что собаколюб Панин непонятно как в кино оказались".
Пользователи Twitter возмутились тем, что современные актеры считают себя "исключительными", и что в последнее время скандалы с их участием стали обыденностью:
"Арест, суд, колония... Путь современного артиста",

"Разочарование за разочарованием... Звездопад какой-то... Вот так смотришь фильм, сериал... Смеешься, радуешься, а потом бац! Прощайте иллюзии, что хороший актер = хороший человек... И примеров этому, к сожалению, все больше... А это уже досадно и грустно",

"Скоро появится лагерный либеральный театр. К Ефремову его, на подольше",

"Сейчас поднимется вся артбогема. Вспомните Ефремова. Они же все такие".
Актеры,Видео,Про Любовь,Кевин Антипов,Алексей Панин,Александр Паль,
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