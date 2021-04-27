Умер Кахи Кавсадзе – знаменитый Абдулла из "Белого солнца пустыни"

Звезда «Белого солнца пустыни» – советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался в Тбилиси на 86-м году жизни. Два месяца он провел в клинике. Врачи поставили диагноз «коронавирус». Кахи Давидович уже шел на поправку, однако отказало сердце. Творческий путь актера вспомнил корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Фото: Кадр из "Белого солнца пустыни" Кадр из "Белого солнца пустыни"

Харизматичный бандит с орлиным взглядом покорил женскую аудиторию СССР в 1970 году. И это несмотря на то, что Черный Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни» – герой отрицательный.

Видео дня

«Я сел на лошадь. В жизни так комфортно себя не чувствовал никогда. И так проскочил – как мастер, который всю жизнь на лошади сидел. И вдруг перед камерой остановился и спрыгнул. На этом проба закончилась. А уже в Тбилиси получаю телеграмму: «Вы утверждены на роль Абдуллы в фильме «Спасите гарем», – вспоминал Кавсадзе.

Экспрессия и обаяние, стать и непосредственность. Кахи Кавсадзе никогда ни с кем не ссорился. А вот дружить умел. Выбирать между театром и кино не приходилось. Режиссеры приглашали и на сцену, и на съемочную площадку.

На экране мог появиться только в эпизоде, и он становился самым ярким. Как в знаменитых короткометражках Данелии и Габриадзе или в мюзикле «Мелодии Верийского квартала» Эльдара Шенгелая, где Кавсадзе исполнил роль учителя танцев.

Это «Браво» Кахи стало хитом так же, как и многие другие его фразы и интонации. Кавсадзе учился в математической школе и об актерской карьере и вовсе не мечтал. Поступить в театральный уговорили соседи. Жил в старом Тбилиси. Во дворе – весь цвет грузинской сцены.

«В комиссии сидели все мои соседи – Хорава, Чавчавадзе и все-все-все. Я говорю: «Здравствуйте, дядя Акакий». Он говорит: «Я здесь тебе не дядя. Ну, давай, говори». Вот и приняли. По блату», – смеялся актер.

Всю жизнь прослужил в родном театре имени Шота Руставели, сыграл более чем в 100 кинолентах. Когда работал над ролью, закрывался в своем кабинете. Мог не выходить сутками. Говорил, актер – вечный студент. Всегда должен учиться.

«Когда ты считаешь, что какой-то особенный – на этом все заканчивается. Зачем? Нужно быть обычным. Я всегда старался не выделяться. И это мне нравилось», – отмечал Кавсадзе.

В последние годы Кавсадзе болел, но продолжал сниматься, участвовал в телевизионных программах и говорил: «Если там, куда я скоро попаду, есть театр, то все будет хорошо – без работы не останусь».