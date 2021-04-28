Отец-одиночка: судьба звезды «Подкидыша»

В советское время явление отца-одиночки было редким. Многие мужчины предпочитали этот факт скрывать. Актер Петр Репнин сыграл много ролей в кино. Знаменитым проснулся после фильма «Подкидыш».

Всенародную любовь Петр Петрович воспринимал спокойно, так как с годами устал от поклонниц. Женщины не давали ему прохода, считая его идеалом мужчины. В его жизни были многочисленные романы, но несмотря на это Репнин был женат только один раз. После развода он решил больше не жениться.

Он жил один в коммуналке и семейного гнезда ему вить не хотелось, наслаждаясь холостяцкой жизнью. О детях в его мыслях и речи не было. Но однажды он получил письмо, в котором незнакомый человек написал, что у него есть четырехлетняя дочь, мама которой ушла из жизни. Эту женщину, с которой у Репнина был короткий роман, он вспомнил с трудом, но сразу решил, что возьмет ребенка к себе. На тот момент ему было 44 года.

Дочь Ольга Репина позже рассказывала, что отец самостоятельно ее воспитывал, даже несмотря на просьбу бездетной тети отдать ребенка ей. Он сказал, я ее воспитаю сам.

Несмотря на неожиданное появление ребенка, Петр Петрович стал заботливым и любящим отцом. Он быстро освоил все женские обязанности и дал своей дочери ощущение настоящего дома.

Петр Петрович по-прежнему оставался видным мужчиной, и десятки поклонниц были готовы стать его второй половиной, взять заботы о его дочери на себя. Но Репнин окончательно закрыл эту тему. Интрижки на стороне себе позволяя, но жениться не желал. Вести в дом чужую женщину он не мог себе позволить.