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Роль Анискина в фильме «Деревенский детектив» оказалась для актера Михаила Жарова последней ролью в кино

Veasy.ru
8 часов назад
Майор Анискин – актер Михаил Жаров выйдет из кадра и буквально рухнет на руки своей молодой жены. Все не заладилось с самого начала съемок фильма «И снова Анискин», из-за плохой погоды съемки откладывались и все на площадке беспокоились за здоровье Жарова.
«Деревенский детектив»: последняя роль Михаила Жарова
Фото: Veasy.ruVeasy.ru
На тот момент актеру исполнилось 78 лет. Он уже давно себя неважно чувствовал, но откладывать съемки дальше нельзя было. Для Михаила Ивановича эта роль была крайне важной, так как оставшись в пожилом возрасте без работы он постоянно находился в больнице, а также его беспокоила затяжная депрессия.
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И вся работа проделана была не зря. Картина имела грандиозный успех у зрителей. Третью часть этого деревенского детектива Жаров взялся снимать самостоятельно. Непогода и двойная нагрузка в качестве актера и режиссера сказывалась на Михаиле Ивановиче.
С каждой новой сценой работать становилось сложнее. Актер не зря переживал за свою память, ведь он стал забывать текст и говорил своими словами. Ошибок в кадре Жаров себе не прощал, без устали переигрывал сцены казавшиеся не слишком удачными. Кроме этого он просил оператора снимать его крупным планом, так как ему хотелось побольше побыть в кадре.
Коллеги стали поговаривать, что у Жарова «поздняя звездная болезнь». В результате трудолюбие и азарт привели Михаила Ивановича на больничную койку. Врачи запретили ему работать, но он никого не слушал и продолжал сниматься, несмотря на недуг.
«Его привозили с больницы и гримировали. Каждый новый выход в кадр был подвигом. В кадре этого было вообще не видно, он был высочайшим актером. А вот когда говорили стоп, по нему было видно, что Жарову тяжело» — рассказывали коллеги по съемочной площадке.
Супруга была рядом с ним на съемках. Видя состояния мужа она включалась в съемочный процесс. Несмотря на большую разницу в возрасте, в тридцать лет Майя Гельштейн так сильно его любила и ставила его на ноги.
Впрочем радость была недолгой. Роль Анискина принесла Жарову очередные лавры и отняла последние силы. Вскоре после окончания съемок актер заболел и надолго слег. Анискин оказалась последней ролью Михаила Жарова в кино.
Актеры,Деревенский детектив,Михаил Жаров,
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