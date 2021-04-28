«Деревенский детектив»: последняя роль Михаила Жарова

Майор Анискин – актер Михаил Жаров выйдет из кадра и буквально рухнет на руки своей молодой жены. Все не заладилось с самого начала съемок фильма «И снова Анискин», из-за плохой погоды съемки откладывались и все на площадке беспокоились за здоровье Жарова.

На тот момент актеру исполнилось 78 лет. Он уже давно себя неважно чувствовал, но откладывать съемки дальше нельзя было. Для Михаила Ивановича эта роль была крайне важной, так как оставшись в пожилом возрасте без работы он постоянно находился в больнице, а также его беспокоила затяжная депрессия.

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И вся работа проделана была не зря. Картина имела грандиозный успех у зрителей. Третью часть этого деревенского детектива Жаров взялся снимать самостоятельно. Непогода и двойная нагрузка в качестве актера и режиссера сказывалась на Михаиле Ивановиче.

С каждой новой сценой работать становилось сложнее. Актер не зря переживал за свою память, ведь он стал забывать текст и говорил своими словами. Ошибок в кадре Жаров себе не прощал, без устали переигрывал сцены казавшиеся не слишком удачными. Кроме этого он просил оператора снимать его крупным планом, так как ему хотелось побольше побыть в кадре.

Коллеги стали поговаривать, что у Жарова «поздняя звездная болезнь». В результате трудолюбие и азарт привели Михаила Ивановича на больничную койку. Врачи запретили ему работать, но он никого не слушал и продолжал сниматься, несмотря на недуг.

«Его привозили с больницы и гримировали. Каждый новый выход в кадр был подвигом. В кадре этого было вообще не видно, он был высочайшим актером. А вот когда говорили стоп, по нему было видно, что Жарову тяжело» — рассказывали коллеги по съемочной площадке.

Супруга была рядом с ним на съемках. Видя состояния мужа она включалась в съемочный процесс. Несмотря на большую разницу в возрасте, в тридцать лет Майя Гельштейн так сильно его любила и ставила его на ноги.