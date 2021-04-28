Как живет и выглядит Нийя из фильма «Через тернии к звездам»

Елена Метелкина отдала более 20 лет подиуму, но на весь СССР и даже за его пределами она прославилась, сыграв всего в нескольких фильмах. Была в ее жизни и работа, не связанная с искусством.

Фото: Кадр из фильма "Через тернии к звездам" Кадр из фильма "Через тернии к звездам"

Елена Метелкина родилась в 1953 году в семье военного инженера и ветерана войны Владимира Метелкина и его супруги Нинель, работавшей в Министерстве обороны . Семья по тем временам была зажиточной — с квартирой и солидной дачей.

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Лена росла хрупкой, худой, нескладной девочкой с огромными выразительными глазами и пухлыми губами. Подруги матери, глядя на ребенка, вздыхали, что уж слишком она худа. Но вскоре Метелкина из щуплого гадкого утенка превратилась в стройного лебедя. Как и многие девушки, она мечтала о карьере актрисы, и пыталась поступить учиться по профилю. Но экзамен в театрельное училище Метелкина провалила. Зато на прослушиваниях ее заметили ассистенты режиссера фильма «Берега» — им нужна была именно непрофессиональная актриса.

Так Метелкина получила свою первую роль в фильме, вышедшем в 1973 году.

После съемок Елена устроилась работать в библиотеку. Но через год она опять провалила экзамен, на этот раз во ВГИК. И красавице надо было решать чем зарабатывать на жизнь.

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Мать видела, что у дочери заметные внешние данные и посоветовала ей пойти работать манекенщицей. Девушка ее послушала, несмотря на возражения отца. Метелкина отправилась в Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, но на постоянную работу ее не взяли, и она продолжила работать в библиотеке, лишь изредка снимаясь для журнала «Модели сезона».

Вскоре произошла ее первая встреча с модельером Вячеславом Зайцевым . Но он ее не оценил, хотя до этого попросил показать себя во всей красе в разных позах. В итоге рабочие отношения с ним не сложились, и Метелкина перешла на работу в Демонстрационный ГУМа. Работой девушка была довольна: она даже ездила за границу , правда, только в социалистические страны.

Работа моделью открыла Елене дорогу в кино, о котором она мечтала. Режиссер Ричард Викторов искал героиню для фильма «Через тернии к звездам». Он с помощниками безуспешно отсмотрел сотник фотографий девушек, но ту особенную, от которой зависел успех фильма, так и не нашел, пока ему в модном журнале не показали фото Елены Метелкиной.

По сценарию инопланетянка Нийя должна была была делать акробатические кульбиты, но Елена была совершенно несортивным человеком. Тогда ей наняли тренера, чтобы начить ее некоторым упражнениям. Ради роли красавице с огромными глазами пришлось расстаться с волосами. «Я сделала это легко, потому что так надо было», — скажет позже она.

«На полгода я стала бесполым существом. Потеряла всю свою женственность. Но сущность манекенщицы сидела во мне так глубоко — была в крови, что стоило мне только встрепенуться, и я вновь становилась леди»,

— вспоминала актриса о своей роли.

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На съемках в Крыму Елена познакомилась с мужчиной, отдыхающим на курорте. «Сергей понравился мне тем, что не тащил сразу в постель», — вспоминала она о том романе. Съемочная группа сразу почуяла неладное: бесполая Нийя вдруг стала проявлять женственность — артистка влюбилась.

После окончания съемок Метелкина вернулась с избранником в Москву. Он поселился у нее дома. И вскоре показал свою настоящую сущность. Мужчина не хотел устраиваться на постоянную работу, Елена сама содержала семью, а вскоре забеременела. Муж был против ребенка и настаивал на аборте. Метелкина категорически отказалась, тогда супруг стал грубым и холодным. А вскоре отношения и вовсе разладились. Метелкина с мужем развелась, но после расставания брачный аферист попортил много крови семье.

Фильм вышел на экраны в 1981-м и за первый год собрал более 20 млн зрителей. Елену Метелкину стали узнавать, и она стала одной из самых популярных актрис. Год спустя на Международном кинофестивале научно-фантастических фильмов в Триесте Метелкина получила спецприз «Серебряный астероид» за лучшую женскую роль.

В 1983-м Елена снялась в фильме «Золотые рыбки», но в итоге, по настоянию начальства сверху, все сцены с ней вырезали, так как она играла дочь иностранцев. Еще через год Метелкина снялась в мини-сериале «Гостья из будущего», где исполнила роль сотрудницы московского Института времени Полины.

В 1984-м Елена Метелкина сыграла в фильме «Очень важная персона», а следующая ее роль была аж через 8 лет в фильме «Прикосновение».

Наступили трудные 1990-е... Недолго Елена проработала в модном салоне в ГУМе, но скоро он разорился. Чтобы содержать себя и сына, Метелкина пробовала себя в разных профессиях. Так, пять лет она проработала секретарем у крупного бизнесмена Ивана Кивелиди . После его убийства 45-летняя Метелкина ушла из компании.

После она трудилась в интернате для детей с инвалидностью, администратором в образовательном центре, продавщицей обуви и даже уборщицей в храме Московского подворья Валаамского монастыря.

В 2002 году Алексей Балабанов снял Елену Метелкину в эпизоде фильма «Война», в 2011-м вышел фильм «Простое женское счастье». На данный момент это пока последняя работа Метелкиной в кино.

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Три года назад экс-манекенщица вернулась к профессии своей молодости, хотя раньше в интервью рассказывала, что «наигралась в тряпки». Основательница марки одежды для женщин зрелого возраста Garnet Garden Fashion Art Анастасия Лаврова предложила Елене Метелкиной стать бренд-амбассадором компании. Актриса согласилась и приняла участие в фотосессии в ландшафтном парке Les Jardins d’Etretat во Франции.

На вопрос, как в ее возрасте Елене удается сохранять молодость (выглядит она на 10-15 лет моложе), стать и фигуру, модель и актриса отвечает: «Мне нравится видеть себя легкой, не объевшейся и веселой».

После первой неудачной попытки замужества узами брака Метелкина себя больше не связывала.

«Не встретился мне нормальный мужчина. Куда они подевались? Буду ждать свою судьбу — христианина, который предложит мне руку и доброе сердце»,