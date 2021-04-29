Актеры, сыгравшие в одном фильме сразу несколько ролей

Ежедневно артисты перевоплощаются в новых персонажей, примеряют на себя разные образы и проживают жизни своих героев. Но случается и так, что одному актеру в рамках одного фильма приходится играть сразу несколько ролей. В материале “Рамблера” читайте об артистах, которым удалось с блеском перевоплотиться сразу в нескольких персонажей на одной съемочной площадке.

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее-2" Кадр из фильма "Назад в будущее-2"

Джеймс Макэвой "Сплит"

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Согласно сюжету картины, внутри Кевина Крамба живут 23 личности, чаще всего на волю выходят Патриция, Хэдвиг, Деннис, Барри, Оруэлл и Джейд, именно их видят зрители. Но есть еще и секретная личность по имени Зверь. И вот с ним лучше было бы не встречаться вовсе.

Кадр из фильма "Сплит"

Актер признался, что в сценарии его привлекла именно возможность сыграть одновременно сразу нескольких совершенно отличных друг от друга людей. Сделал он это, надо признать, мастерски.

Кейт Бланшет "Манифесто"

Актрисе довелось сыграть сразу 13 ролей в рамках одного проекта. Среди образов, которые Бланшет воплотила на экране, хореограф, галерейный куратор, бомж, рок-звезда, телеведущая. Абсолютно разные персонажи, полярно различающиеся по характерам и образу жизни. Виртуозные перевоплощения актрисы в каждого из 13 героев заставляют забыть о том, что играет их один человек.

Том Хэнкс "Облачный атлас"

В этом фильме с весьма запутанным сюжетом многим актерам довелось сыграть сразу несколько ролей. Том Хэнкс , в частности, отлично справился с образами доктора Генри Гуза, физика Айзека Сакса, автора книги Дермонта Хоггинса, менеджера отеля, пастуха Захри Бейли и актера.

Майкл Китон "Множество"

Главный герой фильма Даг Китон однажды понял, что ему никак не удается справиться со всеми навалившимися на него делами и домашними заботами. Он решается на эксперимент, согласившись, чтобы ученый-генетик его клонировал.

Кадр из фильма "Множество"

В результате на свет появляются несколько клонов, успешно замещающих Дага там, где это необходимо. Актеру удалось наделить каждого персонажа характерной особенностью, по которой зритель легко может понять, кто из клонов в данный момент на экране.

Майкл Джей Фокс "Назад в будущее - 2"