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Как сложилась трагическая судьба сына Джеки Чана

Диана Товсепова
2 часа назад
Один из самых любимых современных актеров — Джеки Чан. Миллионы фанатов по всему миру буквально обожают его фильмы. Он пользуется популярностью, уважением и бесспорным авторитетом в мире кино.
Однако не все знают о сыне Джеки Чана. Смотрите видео, чттобы узнать подробности о его судьбе.
Актеры,Видео,Джеки Чан,
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