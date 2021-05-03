«Обижалась, что никто меня не домогался»: Догилева о скандале с Прокловой

Фото: Кадр из сериала "Люба, дети и завод" Кадр из сериала "Люба, дети и завод"

Однако Догилева не стала конкретизировать, кого конкретно она поддерживает. Многие при этом ополчились на семью Олега Табакова. Но его вдова, наоборот, попыталась оправдать Проклову.