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«Даже обижалась, что никто из режиссеров меня не домогался»: Догилева о скандале с Прокловой

Диана Товсепова
3 часа назад
Актриса Елена Проклова недавно призналась, что в юном возрасте терпела домогательства от известного актера. Многие решили, что она намекала на Олега Табакова. Многие посочувствовали женщине.
«Обижалась, что никто меня не домогался»: Догилева о скандале с Прокловой
Фото: Кадр из сериала "Люба, дети и завод"Кадр из сериала "Люба, дети и завод"
При этом о домогательствах в сфере кино рассказала и актриса Татьяна Догилева. Женщина рассказала, что, работая в кино 40 лет, она никогда не сталкивалась с харассментом и даже переживала по этому поводу.
«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не давали роль, потому что они отказывали режиссерам. Я даже обижалась, думала: «Что же меня никто из режиссеров-то не домогается?!» — иронизирует 64-летняя Догилева.
Однако Догилева не стала конкретизировать, кого конкретно она поддерживает. Многие при этом ополчились на семью Олега Табакова. Но его вдова, наоборот, попыталась оправдать Проклову.
«Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ, он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шел в «Табакерке». Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, к нам приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче — посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее»,.— заявляла она.
Актеры,Татьяна Догилева,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,
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