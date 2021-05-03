«Обижалась, что никто меня не домогался»: Догилева о скандале с Прокловой

«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не давали роль, потому что они отказывали режиссерам. Я даже обижалась, думала: «Что же меня никто из режиссеров-то не домогается?!» — иронизирует 64-летняя Догилева.
«Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ, он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шел в «Табакерке». Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, к нам приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче — посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее»,.— заявляла она.