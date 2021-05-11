"Мне не очень, честно говоря": Лазарева — о Шаце

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева высказала свое мнение относительно Михаила Шаца , который решил податься в новый для себя жанр - стендап.

Фото: @lazarevatut @lazarevatut

Лазарева называет стендап новым форматом, сложившимся после того, как ее поколение артистов уже выросло. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Георгий за кадром".

"Когда мы были молодыми не было стендапа. Он будет взрослеть вместе с ребятами, то есть тоже появятся пожилые стендаперы. А вот вступать туда грязными ногами и пытаться там что-то изобразить. Я не умаляю достоинства Михаила, который в этом нашел себя и ему это дико нравится",

- сказала она и добавила, что лично ей это не близко.

"Мне не очень, честно говоря. Потому что мне кажется, что он пытается с аудиторией немножечко заигрывать, быть похожим на молодого стендапера. Я не хочу так. Окей, его прет от этого, ему клево. А я не очень хочу влезать в чужой формат",