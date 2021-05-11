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Лазарева высказалась о Шаце, который подался в стендаперы

Стелла Шмель
2 часа назад
Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева высказала свое мнение относительно Михаила Шаца, который решил податься в новый для себя жанр - стендап.
"Мне не очень, честно говоря": Лазарева — о Шаце
Фото: @lazarevatut@lazarevatut
Лазарева называет стендап новым форматом, сложившимся после того, как ее поколение артистов уже выросло. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Георгий за кадром".
"Когда мы были молодыми не было стендапа. Он будет взрослеть вместе с ребятами, то есть тоже появятся пожилые стендаперы. А вот вступать туда грязными ногами и пытаться там что-то изобразить. Я не умаляю достоинства Михаила, который в этом нашел себя и ему это дико нравится",
- сказала она и добавила, что лично ей это не близко.
"Мне не очень, честно говоря. Потому что мне кажется, что он пытается с аудиторией немножечко заигрывать, быть похожим на молодого стендапера. Я не хочу так. Окей, его прет от этого, ему клево. А я не очень хочу влезать в чужой формат",
- заявила Лазарева и отметила, что ей нравится шутить со своей аудиторией по-другому.
Актеры,Татьяна Лазарева,Геннадий Хазанов,Михаил Шац,
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