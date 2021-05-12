Телесериал «Убойная сила» выходил на экраны с 2000 по 2005 год. Детективно-юмористический жанр, отражающий будни простых оперативников, оказался очень востребованным.

Кинолента привлекла зрителей молодыми неизвестными актерами и искрометным юмором в их исполнении. На волне популярности удалось отснять целых шесть сезонов.

Несмотря на то, чт с момента выхода последней серии прошлой уже много лет, зрители до сих пор с теплотой вспоминают так полюбившихся героев сериала. Смотрите видео и узнаете, чем сейчас занимаются звезды «Убойной силы».