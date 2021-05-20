Как Вольф Мессинг повлиял на карьеру Хмельницкого

Бориса Хмельницкого называли последним рыцарем российского кино. Его любили зрители и ценили режиссеры. Но мало кто знает, что об актерской карьере в детстве он не мог даже мечтать, а блестящему успеху в некоторой степени обязан Вольфу Мессингу . О том, как знаменитый менталист повлиял на карьеру артиста, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Убийство в Саншайн-Менор" Кадр из фильма "Убийство в Саншайн-Менор"

Вряд ли кто-то из родных Бориса мог себе даже представить, что мальчик станет известным артистом: он с детства страдал заиканем. Виной тому был случай с петухом, который ночью запрыгнул на спину ребенка, очень его напугав. С этого момента Борис начал заикаться. Все попытки вылечить этот недуг заканчивались провалом. Поступить в театральный институт с такими проблемами речи казалось мечтой практически не осуществимой. Помочь Хмельницкому смог Вольф Мессинг.

Один из самых загадочных артистов Советского Союза был другом семьи Хмельницких, знал о том, как Борис хочет стать актером и насколько трудно ему отказаться от своей мечты. Применял ли Мессинг свои способности, в частности гипноз, чтобы помочь юноше, точно не знал даже сам Хмельницкий. Он лишь делился воспоминанием о том, что Мессинг, глядя ему в глаза, твердо сказал, чтобы он ничего никогда не боялся и всегда помнил о том, что он всегда рядом.