Как Вольф Мессинг повлиял на карьеру Хмельницкого

Бориса Хмельницкого
называли последним рыцарем российского кино. Его любили зрители и ценили режиссеры. Но мало кто знает, что об актерской карьере в детстве он не мог даже мечтать, а блестящему успеху в некоторой степени обязан Вольфу Мессингу
. О том, как знаменитый менталист повлиял на карьеру артиста, читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Кадр из фильма "Убийство в Саншайн-Менор"Кадр из фильма "Убийство в Саншайн-Менор"
Вряд ли кто-то из родных Бориса мог себе даже представить, что мальчик станет известным артистом: он с детства страдал заиканем. Виной тому был случай с петухом, который ночью запрыгнул на спину ребенка, очень его напугав. С этого момента Борис начал заикаться. Все попытки вылечить этот недуг заканчивались провалом. Поступить в театральный институт с такими проблемами речи казалось мечтой практически не осуществимой. Помочь Хмельницкому смог Вольф Мессинг.
Один из самых загадочных артистов Советского Союза был другом семьи Хмельницких, знал о том, как Борис хочет стать актером и насколько трудно ему отказаться от своей мечты. Применял ли Мессинг свои способности, в частности гипноз, чтобы помочь юноше, точно не знал даже сам Хмельницкий. Он лишь делился воспоминанием о том, что Мессинг, глядя ему в глаза, твердо сказал, чтобы он ничего никогда не боялся и всегда помнил о том, что он всегда рядом.
После этого разговора с Мессингом Хмельницкий решился поступать в Щукинское училище. Борис отправился на экзамены позже, чем все, да еще и не сдавал экзамен по технике речи (он на него опоздал, но профессор уже видел его на прослушиваниях и разрешил не сдавать, поскольку Хмельницкий ему очень понравился). Казалось, что ждать успеха не стоит, важно было уже то, что молодой человек отважился попробовать. Удивлению Бориса не было предела, когда он узнал, что его приняли. Позже Хмельницкий не раз говорил о том, что именно Вольфу Мессингу по сути обязан своей карьерой, ведь именно он заставил Бориса поверить в себя.