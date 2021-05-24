Советский актер, скончавшийся из-за халатности врачей

Иван Рыжов
появился на экране молодым, но настоящая популярность к нему пришла уже в зрелом возрасте. Режиссеры говорили, что в молодости образ Ивана был не слишком выразительным и лишь ближе к 50 годам актера интерес к нему начал возрастать. Его много и с удовольствием снимали, особенно любил работать с Рыжовым Василий Шукшин
: актер снялся в фильмах “Калина красная”, “Печки-лавочки”, “Живет такой парень”. Любимый зрителями актер второго плана скончался из-за халатности врачей. О том, как это произошло, узнаете из видео.