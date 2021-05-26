Бедность и вера: судьба актрисы Метелкиной

Девушку неземной красоты из фильмов «Через тернии к звездам» и «Гостья из будущего» Елену Метелкину постигла нерадостная судьба. В молодости она была успешной манекенщицей и обладала необычной внешностью, мимо которой не смогли пройти писатель Кир Булычев и режиссер Ричард Викторов, когда искали девушку на роль инопланетянки для своей картины. Этот проект принес красавице большую популярность в Советском Союзе. Однако сегодня 67-летняя актриса и модель живет в нищете и забвении.

Фото: Кадр из фильма «Через тернии к звездам» Кадр из фильма «Через тернии к звездам»

В начале 90-х Метелкина устроилась работать секретаршей к банкиру Ивану Кивелиди . Через несколько лет мужчину отравили нервно-паралитическим препаратом, нанесенным на трубку телефона. Он умер, как и его помощница, с которой Елена работала посменно. Актриса чудом осталась жива. Потеряв шефа, она устроилась мыть полы в храме.

Личная жизнь тоже не принесла артистке счастья. На съемках фильма Метелкина познакомилась с молодым человеком, который оказался брачным аферистом. Очевидно, брак с моделью нужен был ему только для того, чтобы заполучить квартиру в Москве. Другого возлюбленного звезды, который был боксером, убили.

Елена долго боролась с бедностью, и в свои 67 лет нашла утешение в вере. Сейчас она поет в храмовом хоре в Покровском-Стрешневе, а также является учетчицей пожертвований.

«Служу не за деньги, настоятель благодарит как может. Для меня заработок давно уже не главное, даже при скромной пенсии в 15 тысяч с хвостиком я научилась ни в чем не нуждаться. Хотя были времена - в советские годы за роли получала шесть-семь тысяч рублей, на них можно было «Волгу» купить», - цитирует Метелкину « Комсомольская правда ».

Известно, что у женщины есть сын, который работает автослесарем. Сама она все еще надеется, что сможет устроить свою личную жизнь.

«Не встретился мне нормальный мужчина. Куда они подевались? Горюю, но до самой смерти буду ждать свою судьбу - хорошего христианина, который предложит мне руку и доброе сердце», - говорит модель.