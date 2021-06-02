Почему Кустинская носила парик

Наталья Кустинская стала настоящей кинозвездой советского кинематографа. Роскошная блондинка полюбилась зрителям после таких легендарных картин «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию» и т.д.

Кумиром советской красавицы Кустинской была голливудская звезда Бриджит Бардо. Для того, чтобы подражать ей, русская красавица даже перекрасила свои волосы в светлый цвет.

Мало кто запомнил Наталью с ее натуральным – темно русым цветом волос. Натуральный цвет Кустинской зрители могли увидеть в картине «Хождение по мукам» и на детских снимках актрисы. Интересно, что и сама Бриджит не была от рождения натуральной блондинкой.

Кто как не женщины знают, что регулярное окрашивание волос в белый цвет портит структуру волос, постепенно они становятся тонкими и ломкими. На фоне этого советская красавица стала носить парики. Но как оказалось, не только это стало причиной постоянного появления на публике Натальи в парике.

Блонд и яркий макияж стал изюминкой в образе советской звезды. Оказалось, что третий муж актрисы – Егоров так сказать заставлял Наталью носить парик. Космонавт Егоров считал, что рядом с ним должна быть достойная женщина, которая всегда будет выглядеть с иголочки. Именно поэтому чтобы соответствовать мужу, Кустинская всегда носила парик, даже дома не появлялась без макияжа, выглядела нарядно встречая мужа.

«Я даже дома была кинозвездой, всегда носила красивые платья, туфли на шпильке, и днем и ночью была с макияжем. Ведь для Егорова я была самой красивой женщиной СССР» — рассказывала в интервью Кустинская.