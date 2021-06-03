Стала ли роль Маргариты роковой в судьбах актрис

Роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” называют мистическим. И экранизации произведения, как правило, всегда преследовали всевозможные странности. Многие актеры, которым предлагали воплотить на экране персонажей знаменитого романа, сразу отказывались от работы в проекте. Но, к счастью, были и храбрецы, не верившие в мистику романа и согласившиеся на роли. Сказалось ли участие в вышедших в разные годы картинах на их судьбе, попробовал разобраться “Рамблер”. Сегодня речь пойдет об актрисах, сыгравших Маргариту в экранизациях одного из самых мистических романов в литературе.

Фото: Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005 Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005

От главной женской роли в разных экранизациях “Мастера и Маргариты” отказывались многие актрисы. Хотя персонаж это очень интересный и разноплановый, сыграть которого, казалось бы, могла бы мечтать любая актриса. Однако, всерьез верившие в мистику романа, не хотели даже принимать участие в кинопробах, опасаяь, что это негативно отразиться на их дальнейшей жизни. Тем же женщинам, которые согласились предстать на экране в образе Маргариты, пришлось проверить на собственном опыте, на самом ли деле роман способен каким-то образом влиять на судьбу. Возможно, все, что случилось в их жизни во время съемок “Мастера и Маргариты” и после них лишь совпадение, а, быть может, эта работа мистическим образом повлияла на события.

Мимзи Фармер

Первой Маргаритой, появившейся на экране, стала Мимзи Фармер в итальянско-югославской экранизации романа, которая вышла на экраны в 1972 году. Действие фильма не слишком близко к оригиналу (например, Мастер здесь не писатель, а драматург, который поставил скандальную пьесу про Понтия Пилата на сцене), да и сама Маргарита в картине максимально далека от образа, который описывал Булгаков. Возможно, поэтому съемочной группе и не пришлось столкнуться с мистическими проявлениями романа.

Кадр из фильма “Мастер и Маргарита”, 1972

Мимзи Фармер, например, согласилась на роль Маргариты, практически не раздумывая. Актриса так часто до этого играла в фильмах ужасов и триллерах, что не боялась уже ничего. На судьбе актрисы эта мистическая роль никак не отразилась: она много снималась и после выхода фильма на экраны, счастлива в личной жизни, а после того, как оставила профессию актрисы, начала писать картины и создавать скульптуры.

Анна Дымна

В 1988 году за экранизацию “Мастера и Маргариты” взялся польский режиссер Мацей Войтышко. В четырехсерийном фильме главную женскую роль сыграла Анна Дымна

Кадр из фильма “Мастер и Маргарита”, 1988

Особого признания у зрителей картина не получила, критики отмечали неудачный выбор актеров на главные роли, но работу Анны признавали довольно хорошей. Кинокарьера актрисы сложилась вполне успешно, Дымна продолжала сниматься до 2016 года, а советским зрителям запомнилась ролью Марыси в “Знахаре”.

Карьера Анны складывалась весьма удачно, а вот в личной жизни актрисе долго не везло. Первый ее муж погиб, второй брак не стал счастливым, причем союз распался через год после выхода на экраны “Мастера и Маргариты”, правда, Дымна не считала, что эти два события как-то связаны между собой. Лишь в третьем браке Анна нашла свое женское счастье.

Анастасия Вертинская

Вертинская стала первой Маргаритой в экранизации знаменитого романа отечественным режиссером. За произведение Булгакова взялся в 1994 году Юрий Кара

Судьба самого фильма была весьма сложной: картина пролежала на полке долгие 17 лет. Зрители смогли увидеть “Мастера и Маргариту” Кары лишь в 2011 году.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994

Актриса согласилась на роль, но, как сама всегда утверждала, в мистику романа Булгакова она верит и была убеждена, что какие-то силы препятствовали выходу фильма. Да и судьба актрисы после съемок в фильме Кары резко изменилась.

После роли Маргариты Вертинская появилась в кино лишь в 2000 году, а затем и вовсе оставила профессию актрисы. Личную жизнь актрисы тоже сложно назвать благополучной: брак с Никитой Михалковым и отношения с Александром Градским Олегом Ефремовым не сделали Вертинскую счастливой. Она сама признавалась, что не создана для брака.

Анна Ковальчук

Многосерийный фильм Владимира Бортко опередил экранизацию Юрия Кары, появившись на экранах в 2005 году. Главную героиню в сериале сыграла Анна Ковальчук , роль Маргариты принесла актрисе огромную популярность.

Поначалу Анна отказывалась от роли: слишком уж много слухов о мистике ходило вокруг нее. Но Владимир Бортко, который в своей картине в роли Маргариты видел только Ковальчук, сумел переубедить актрису.

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005