Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Десятки романов, а брак с дворником: тайны личной жизни Сотниковой

Катерина Саломе
22 часа назад
Вера Сотникова — актриса и телеведущая, одна из красивейших артисток российского кинематографа. Она завоевала любовь зрителей талантливо сыгранными ролями и разбила не одно мужское сердце. Подробнее о тайнах личной жизни светской львицы в материале "Рамблера".
Тайны личной жизни Сотниковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Официально Вера Михайловна была замужем один раз, еще во времена своей учебы в университете. Ее избранником стал Юрий Никольский, который был приятелем мужа подруги Веры. Когда будущая актриса заглянула в его трудовую книжку, она обнаружила, что он — дворник.
Молодая девушка вообразила, что они смогут построить настоящую крепкую семью. Довольно быстро они поженились, но когда Вера забеременела, Юрий оказалось был не готов "к такому повороту событий". К рождению сына Яна, брак распался. Мальчика на время пришлось увезти к маме, потому что учебу нельзя было бросать, а с малышом это было очень трудно.
Сначала Сотникова закрутила роман с коллегой по театру Андреем Соколовым (эти отношения тщательно скрывались), а потом начала отношения с режиссером Олегом Фоминым. Пара встречалась у Сотниковой в коммуналке, где она жила с ребенком. Затем свидания проходили съемной квартире Олега. Отношения с Сотниковой, длившиеся полгода, спасли режиссера от депрессии после развода. Артисты разошлись без скандалов, пожелав друг другу счастья.
Позже в доме кино она познакомилась с немецким бизнесменом - Эрнстом Пиндуром. Ему 40, ей 24. Роман длился 5 лет. Но когда он позвал ее с собой в Германию, Вера решила, что не поедет и ушла к актеру Владу Ветрову.
Правда спустя несколько лет актриса в очередной раз влюбилась и ушла к Владимиру Кузьмину. Они прожили вместе 7 лет. Для нее он был "настоящей любовью", а она для него - "идеальной женой". Позже актриса призналась, что "ее не устраивало то, что Кузьмин, даже будучи рядом с ней, постоянно мыслями был в творчестве. Сотникова старалась готовить для него, делать сюрпризы, но он говорил «спасибо» и убегал в свою студию. Это отдаление и постоянные гастроли привели к тому, что их гражданский брак распался".
От музыканта она ушла к продюсеру Ренату Давлетьярову. Как и любой восточный мужчина, он умел сыпать красивыми речами и засыпать подарками. Вера надеялась, что они смогут создать семью, но оказалось продюсер против штампов в паспорте. Да и позже оказалось, что Ренат привык подчинять себе женщину, а Вера была против такого обращения. Так что когда страсти поутихли, пара мирно разошлась.
Следующим в ее жизни был Дмитрий Малашенко - актер младше ее на 24 года. Роман продлился недолго. Позже ходили слухи о романе Веры Михайловны с Эдгаром Запашным, Григорием Кузнецовым, но она никак не комментировала эти факты и в принципе перестала делиться подробностями личной жизни. Хоть актриса и поклялась, что больше не выйдет замуж, поклонники надеются, что в ее жизни появится достойный мужчина и Вера Михайловна передумает.
Актеры,Российские актеры,Дмитрий Малашенко,Григорий Кузнецов,Вера Сотникова,Владимир Кузьмин,Ренат Давлетьяров,Андрей Соколов,Олег Фомин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители