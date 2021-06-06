Тайны личной жизни Сотниковой

Вера Сотникова — актриса и телеведущая, одна из красивейших артисток российского кинематографа. Она завоевала любовь зрителей талантливо сыгранными ролями и разбила не одно мужское сердце. Подробнее о тайнах личной жизни светской львицы в материале "Рамблера".

Официально Вера Михайловна была замужем один раз, еще во времена своей учебы в университете. Ее избранником стал Юрий Никольский, который был приятелем мужа подруги Веры. Когда будущая актриса заглянула в его трудовую книжку, она обнаружила, что он — дворник.

Молодая девушка вообразила, что они смогут построить настоящую крепкую семью. Довольно быстро они поженились, но когда Вера забеременела, Юрий оказалось был не готов "к такому повороту событий". К рождению сына Яна, брак распался. Мальчика на время пришлось увезти к маме, потому что учебу нельзя было бросать, а с малышом это было очень трудно.

Сначала Сотникова закрутила роман с коллегой по театру Андреем Соколовым (эти отношения тщательно скрывались), а потом начала отношения с режиссером Олегом Фоминым . Пара встречалась у Сотниковой в коммуналке, где она жила с ребенком. Затем свидания проходили съемной квартире Олега. Отношения с Сотниковой, длившиеся полгода, спасли режиссера от депрессии после развода. Артисты разошлись без скандалов, пожелав друг другу счастья.

Позже в доме кино она познакомилась с немецким бизнесменом - Эрнстом Пиндуром. Ему 40, ей 24. Роман длился 5 лет. Но когда он позвал ее с собой в Германию, Вера решила, что не поедет и ушла к актеру Владу Ветрову.

Правда спустя несколько лет актриса в очередной раз влюбилась и ушла к Владимиру Кузьмину . Они прожили вместе 7 лет. Для нее он был "настоящей любовью", а она для него - "идеальной женой". Позже актриса призналась, что "ее не устраивало то, что Кузьмин, даже будучи рядом с ней, постоянно мыслями был в творчестве. Сотникова старалась готовить для него, делать сюрпризы, но он говорил «спасибо» и убегал в свою студию. Это отдаление и постоянные гастроли привели к тому, что их гражданский брак распался".

От музыканта она ушла к продюсеру Ренату Давлетьярову . Как и любой восточный мужчина, он умел сыпать красивыми речами и засыпать подарками. Вера надеялась, что они смогут создать семью, но оказалось продюсер против штампов в паспорте. Да и позже оказалось, что Ренат привык подчинять себе женщину, а Вера была против такого обращения. Так что когда страсти поутихли, пара мирно разошлась.