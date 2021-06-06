Тайны личной жизни Сотниковой

Правда спустя несколько лет актриса в очередной раз влюбилась и ушла к Владимиру Кузьмину
. Они прожили вместе 7 лет. Для нее он был "настоящей любовью", а она для него - "идеальной женой". Позже актриса призналась, что "ее не устраивало то, что Кузьмин, даже будучи рядом с ней, постоянно мыслями был в творчестве. Сотникова старалась готовить для него, делать сюрпризы, но он говорил «спасибо» и убегал в свою студию. Это отдаление и постоянные гастроли привели к тому, что их гражданский брак распался".