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Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

Анна Арсеньева
4 часа назад
Чешская актриса Либуше Шафранкова, известная по фильму "Три орешка для Золушки", скончалась. Ей было 68 лет. Об этом сообщает CNN Prima News.
Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки»
Фото: Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Точная причина смерти актрисы неизвестна. Однако с 2014 года Либуше Шафранкова боролась с раком легких.
Помимо картины "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека, актриса сыграла в фильмах "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и Вечерняя Звезда" и оскароносном "Коле".
Ранее "Рамблер" сообщал, что умер Резо Габриадзе.
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