Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки»

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»

Фото: Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»

Точная причина смерти актрисы неизвестна. Однако с 2014 года Либуше Шафранкова боролась с раком легких.

Помимо картины "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека, актриса сыграла в фильмах "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и Вечерняя Звезда" и оскароносном "Коле".